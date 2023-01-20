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О ней мечтает любой мужчина: знаки зодиака лучших тещ

20 января 2023, 16:48
Есть в мире тещи, которые способны воспринимать избранника дочери без претензий и нравоучений.
теща
Лучшая теща по знаку зодиака / depositphotos.com, pixabay.com

Отношения тещи и зятя – один из самых любимых анекдотов и причина для юмора. При этом безнадежность можно избежать, ведь астрологи утверждают, некоторые знаки зодиака дают женщинам особенные черты хорошей тещи.

Лучшая теща по знаку зодиака – идеальная любовь

Женщины рожденные под знаком Тельца, как правило, становятся идеальными тещами. Они умеют любить, но не подавлять своей любовью своих же детей. Такая теща всегда вовремя придет на помощь и не будет ввязываться в дела молодоженов, раздавая непрошенные советы.

Лучшая теща по знаку зодиака – легко отпускает

Женщины рожденные под знаком Льва – очень уверенные и властные натуры. Представительницы этого знака зодиака будут с легкостью отпускать своих дочерей замуж и наладят хороший контакт с ее избранником. Отличительная черта тещ-Львов – уважение, которое они проявляют к избранникам дочки.

Лучшая теща по знаку Зодиака – чужих детей не бывает

Только представьте: с зятем солидарна, к неурядицам не цепляется, с советами и нравоучениями не приходит, всё это – черты реальной тещи. Таким отношением к жизни своей дочери чаще всего обладает женщина – Весы. Она никогда не станет раскалывать семью, которая сложилась у ее дочери и охотно поможет решить любые трудности семейной жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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