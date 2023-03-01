О мохе можно забыть навсегда: 2 способа спасти ваши деревья

Если вы заметили, что деревья в вашем саду начали покрываться мхом, не отчаивайтесь - это распространенная проблема.
Мох может появляться на деревьях из-за недостатка солнечного света, высокой влажности или плохой циркуляции воздуха. Однако, есть несколько эффективных способов борьбы с этой проблемой.
Железный купорос
Это одно из наиболее популярных решений для избавления от мха на деревьях. Железный купорос можно приобрести в любом магазине для садоводов. Но помните, что он может быть вреден для окружающей среды, поэтому используйте его с осторожностью.
Не забывайте чистить деревья
Еще один способ борьбы с мхом - это регулярная чистка деревьев. С помощью мягкой щетки можно удалить мох с коры дерева. Это должно делаться осторожно, чтобы не повредить кору дерева.
Свет, воздух и подкормка
Также важно убедиться, что дерево получает достаточно солнечного света и воздуха. Если возможно, обрежьте лишние ветви, чтобы увеличить проницаемость солнечного света.
Наконец, не забывайте о правильном уходе за деревьями. Регулярное поливание и подкормка позволят деревьям быть здоровыми и сильными, что снизит вероятность появления мха на коре.
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