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О мохе можно забыть навсегда: 2 способа спасти ваши деревья

1 марта 2023, 10:29
Следуя этим советам, вы сможете бороться с мхом на деревьях и сохранить их здоровье и красоту на долгое время.
Дерево, мох
Дерево, мох / pixabay.com, скриншот

Если вы заметили, что деревья в вашем саду начали покрываться мхом, не отчаивайтесь - это распространенная проблема.

Мох может появляться на деревьях из-за недостатка солнечного света, высокой влажности или плохой циркуляции воздуха. Однако, есть несколько эффективных способов борьбы с этой проблемой.

Железный купорос

Это одно из наиболее популярных решений для избавления от мха на деревьях. Железный купорос можно приобрести в любом магазине для садоводов. Но помните, что он может быть вреден для окружающей среды, поэтому используйте его с осторожностью.

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Не забывайте чистить деревья

Еще один способ борьбы с мхом - это регулярная чистка деревьев. С помощью мягкой щетки можно удалить мох с коры дерева. Это должно делаться осторожно, чтобы не повредить кору дерева.

Свет, воздух и подкормка

Также важно убедиться, что дерево получает достаточно солнечного света и воздуха. Если возможно, обрежьте лишние ветви, чтобы увеличить проницаемость солнечного света.

Наконец, не забывайте о правильном уходе за деревьями. Регулярное поливание и подкормка позволят деревьям быть здоровыми и сильными, что снизит вероятность появления мха на коре.

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Автор: Сергей Кущ
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