О каких проблемах в организме говорит состояние волос – ответ трихолога

Половина людей, перенесших коронавирус, жалуется на серьезное выпадение волос / ua.depositphotos.com

Состояние волос является зеркалом нашего здоровья. Клетки волосяного фолликула очень быстро делятся, и если в организме наблюдается дефицит или избыток каких-либо нутриентов, то структура и качество волос неминуемо изменятся. Врач-трихолог Ольга Медецкая рассказал, как по состоянию волосу распознать болезнь.

О каких болезнях говорит состояние волос

Ранняя седина говорит о недостаточности таких микроэлементов как медь и марганец.

Снижение скорости роста волос может наблюдается при широком спектре дефицитов. Но одним из самых частых "виновников" можно назвать недостаточность цинка и железа.

Истончение волос — признак ослабленной иммунной системы.

Сухость и недостаточный блеск волос можно увидеть при нехватке калия.

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"Сухость в данном случае не связана с "секущимися кончиками" или, правильнее, трихоптилозом. Также волосы могут поведать нам, врачам-дерматовенерологам, трихологам, о том какие заболевания вы имеете, когда были, возможно радостные, но стрессовые события в вашей жизни, как вы спите и работаете, как моете волосы и как за ними ухаживаете", - объяснила трихолог.

К слову, 49% людей, перенесших коронавирус, жалуются на серьезное выпадение волос. Причем осложнение проявляется не сразу, а спустя 2-6 месяцев после заражения.

"Главная задача здесь — даже не в том, чтобы сохранить волосы, а чтобы вырастить новые. К средствам народной медицины здесь прибегать бесполезно — никакие-чудо-маски не спасут. В первую очередь, необходимо найти причину выпадения волос", — отметила Медецкая.

Как сообщал Главред, японские ученые утверждают, что сам COVID-19 виноват лишь частично в выпадении волос. Скорее, это последствия стресса, который испытывает человек во время лечения, а не самого вируса.

Трихолог Наталья Короткова также считает, что причиной облысения является не коронавирус, а серьезные препараты, которые применялись для лечения болезни.