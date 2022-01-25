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О каких опасных болезнях сигнализирует боль в спине - ответ ученых

25 января 2022, 04:35
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Авторы публикации указывают, что чаще всего болезненные ощущения в области спины связаны с усталостью. Но иногда они сигнализируют об опасных болезнях

Боль
О каких опасных болезнях сигнализирует боль в спине - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Боль в спине может указывать в том числе на инфаркт, острый нефрит и остеопороз. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на исследование китайских ученых.

Авторы публикации указывают, что чаще всего болезненные ощущения в области спины связаны с усталостью ‒ длительным стоянием, сидением, напряжением или физическими нагрузками. Однако, не всегда отдыха достаточно, чтобы избавится от болей в спине. И иногда они могут быть связаны с опасными заболеваниями.

Боль в левой части спины может сигнализировать о наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Когда они отдают в руку или плечо, существует риск инфаркта, расслоения аорты или стенокардии. У гипертоников или людей, которые страдают от ишемической болезни сердца, могут возникнуть боли в груди или спине, сопровождающиеся одышкой.

Если же боль локализуется в пояснице, то нельзя исключать и вариант острого нефрита. Иногда, как говорится в публикации, она может "стрелять" в область промежности вдоль мочеточника.

Боль вдоль позвоночника, которая может отдавать в поясницу, часто свидетельствует об остеопорозе. Дополнительным сигналом этого заболевания является то, что неприятные ощущения, как правило, проходят, когда человек ложится на спину или бок. Также боли в пояснице могут являться следствием воспалительного процесса в мышцах и грыжах.

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Напомним, ранее отоларинголог и ларинголог Омид Мехдизаде (Omid Mehdizadeh) говорил о том, что есть определенные виды боли в горле, при которых нельзя откладывать поход к врачу.

В частности, этот один из наиболее распространенных симптомов может свидетельствовать о паратонзиллярном абсцессе, который характеризуется скоплением гноя в околоминдалинном пространстве и который может быть чрезвычайно опасным. Значительное увеличение его в размерах приводит к нарушению проходимости дыхательных путей и затрудненному дыханию.

viber
здоровье спина сердечно-сосудистые заболевания
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