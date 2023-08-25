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О дружбе бесподобными словами: 15 цитат, которые заставят вас задуматься

Алина Дембицкая
25 августа 2023, 16:22 обновлено 25 августа, 16:24
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Цитаты о дружбе пронизывают нашу жизнь, напоминая нам о силе и ценности межличностных отношений.
дружба
Что такое дружба - цитаты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Издавна мыслители, писатели, философы и другие выдающиеся фигуры стремились описать и осознать сложную природу дружбы. Цитаты о дружбе пронизывают нашу жизнь, напоминая нам о силе и ценности межличностных отношений. Главред составил подборку из 15 невероятных цитат о дружбе, которые заставят каждого задуматься.

Цитаты о дружбе со смыслом:

"Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга" – Вольтер.

"Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть вот идеальная жизнь" – Марк Твен.

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"У победителя много друзей, и только у проигравшего они настоящие" – Никколо Макиавелли.

"Друзья познаются не только в беде, но и в радости. Те люди, которые не могут за тебя искренне порадоваться, не являются твоими друзьями" – Ошо.

"Друзья – это отражение того, кто вы есть и кем вы хотите быть" – Стивен Р. Кови.

"Дружба это не то, сколько времени вы проводите вместе, а то, насколько глубоко вы доверяете друг другу" – Уильям Шекспир.

"Дружба это путешествие, в котором вы никогда не видите конца, но всегда наслаждаетесь каждым шагом" – неизвестный автор.

"Не стоит судить человека по его друзьям. У Иуды они были безупречны" – Поль Верлен.

"Дружба это не то, как часто мы видим друг друга, а то, как глубоко мы понимаем друг друга" – Рабиндранат Тагор.

"Друзья – это те, кто приходит на помощь, когда все уходят" – Уолт Дисней.

"Никто не пожелает себе жизни без друзей, ведь дружба самое необходимое для жизни среди всех других благ" – Аристотель.

"Друзья узнают, кто ты, когда поднимаешься. Ты узнаешь, кто твои друзья, когда ты падаешь" – Майк Тайсон.

"Смысл настоящей дружбы в том, что радость она удваивает, а страдание делит пополам" – Джозеф Аддисон.

"Время процветания становится прекраснее благодаря дружбе, а время горя становится легче, если разделить его с другом" – Цицерон.

"Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой" – Марк Твен.

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