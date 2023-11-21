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О чем предупреждают птицы: какая птица предвестник беды

Алена Кюпели
21 ноября 2023, 22:24
Если птица залетела в окно, то народная примета гласит, что нужно ждать гостей или пополнение в семье.
Птицы - частые герои народных примет
Птицы - частые герои народных примет / Коллаж Главред, фото Pixabay

Что предвещают птицы? Этот вопрос наверняка задавал себе каждый хоть раз в жизни. Ведь птица может залететь в открытое окно, может биться в окно, может сесть на человека и вообще много чего еще "может".

В народе птица всегда считалась особенным существом. Многие верили да и верят сейчас, что душа умершего селится в птицу.

Поэтому, на вопрос "что значит, если птица заглядывает в окно", ответ прост: ничего не значит. Птичка просто любопытна и ее что-то заинтересовало в вашем окне.

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Если птица залетела в окно, то народная примета гласит, что нужно ждать гостей или пополнение в семье. К слову, по одной из версии - если птица беспокойна и летает по комнате, то это к серьезной болезни. Между тем, если подумать логически, то птица, которая залетела в комнату априори будет беспокойно летать и суетиться, ведь она будет напугана и будет искать выход.

Какие птицы приносят беду

Есть птицы, которые предвещают серьезные проблемы или даже смерть. Таких птиц старались избегать, их все боялись.

Пожалуй, самой опасной птицей с точки зрения всяких примет является сорока. Существует поверье, что если над человеком пролетит одинокая сорока, то он скоро умрет.

Еще одной птичкой с плохой репутацией считается воробей. Согласно народной примете, если воробей постучался в окно со стороны улицы, сел на подоконник или влетел в комнату, значит в этом доме скоро кто-то умрет.

Некоторые люди отмечали, что накануне смерти кого-то из жителей дом, там из ниоткуда появлялся воробей.

Хотя иногда, воробей может случайно влететь в комнату без каких-либо последствий. Вполне возможно, что рядом с вашим окном есть воробьиное гнездо.

Еще один вестник плохих новостей - ворон. Эту птицу часто связывают с потусторонними силами, да и она часто является героем фильмов, в которых герои ведут борьбу с силами зла.

Согласно народным приметам, если в доме есть болеющий человек, а на крышу этого дома прилетает черный ворон и каркает, то стоит скоро ждать смерти.

Еще одна плохая примета - это голубь, который бьется в окно.

Интересный факт про птиц. Плохая примета, пророчащая смерть - это дикая птица в клетке, живущая у вас в доме. Если не хотите накликать беду - не держите дома диких птиц.

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