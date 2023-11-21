О чем предупреждают птицы: какая птица предвестник беды

Что предвещают птицы? Этот вопрос наверняка задавал себе каждый хоть раз в жизни. Ведь птица может залететь в открытое окно, может биться в окно, может сесть на человека и вообще много чего еще "может".
В народе птица всегда считалась особенным существом. Многие верили да и верят сейчас, что душа умершего селится в птицу.
Поэтому, на вопрос "что значит, если птица заглядывает в окно", ответ прост: ничего не значит. Птичка просто любопытна и ее что-то заинтересовало в вашем окне.
Если птица залетела в окно, то народная примета гласит, что нужно ждать гостей или пополнение в семье. К слову, по одной из версии - если птица беспокойна и летает по комнате, то это к серьезной болезни. Между тем, если подумать логически, то птица, которая залетела в комнату априори будет беспокойно летать и суетиться, ведь она будет напугана и будет искать выход.
Какие птицы приносят беду
Есть птицы, которые предвещают серьезные проблемы или даже смерть. Таких птиц старались избегать, их все боялись.
Пожалуй, самой опасной птицей с точки зрения всяких примет является сорока. Существует поверье, что если над человеком пролетит одинокая сорока, то он скоро умрет.
Еще одной птичкой с плохой репутацией считается воробей. Согласно народной примете, если воробей постучался в окно со стороны улицы, сел на подоконник или влетел в комнату, значит в этом доме скоро кто-то умрет.
Некоторые люди отмечали, что накануне смерти кого-то из жителей дом, там из ниоткуда появлялся воробей.
Хотя иногда, воробей может случайно влететь в комнату без каких-либо последствий. Вполне возможно, что рядом с вашим окном есть воробьиное гнездо.
Еще один вестник плохих новостей - ворон. Эту птицу часто связывают с потусторонними силами, да и она часто является героем фильмов, в которых герои ведут борьбу с силами зла.
Согласно народным приметам, если в доме есть болеющий человек, а на крышу этого дома прилетает черный ворон и каркает, то стоит скоро ждать смерти.
Еще одна плохая примета - это голубь, который бьется в окно.
Интересный факт про птиц. Плохая примета, пророчащая смерть - это дикая птица в клетке, живущая у вас в доме. Если не хотите накликать беду - не держите дома диких птиц.
Вас также может заинтересовать:
- Большие проблемы с маленькими крылышками: что значит, когда птица залетела в дом
- Птицы свили гнездо под окном: что говорят приметы и хороший ли это знак
- Готовимся к Щедрому вечеру: когда в 2024 щедровать и посевать, даты и приметы на праздник