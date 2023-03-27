О чем нельзя рассказывать никому и никогда: вещи, которые нужно держать в секрете

Есть определенные вещи, о чем нельзя говорить ни с кем и никогда, чтобы уберечь себя от больших неприятностей в будущем.

Что никому и никогда нельзя говорить/Pixabay

Конфиденциальность, несомненно, является одним из наиболее важных аспектов вашей жизни. Конфиденциальность подобна границе, которую вы определяете или устанавливаете специально. И, будучи социальным существом и взаимозависимым, есть ряд вещей, которыми вам придется делиться с другими вольно или невольно.

Но есть определенные вещи, о чем нельзя говорить ни с кем и никогда, чтобы уберечь себя от больших неприятностей в будущем.

Поэтому для вас очень важно определить свою конфиденциальность и границы, которые никто не сможет нарушить.

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Главред публикует несколько вещей, о которых вы никогда не должны никому говорить, с надлежащими рекомендациями о том, как вы можете на самом деле скрыть эти вещи от своих друзей, семьи или кого-либо другого.

Почему нельзя никому рассказывать о своих планах

Самое первое, что вам нужно держать в секрете, — это ваши большие планы и цели. Это кажется непонятным, ведь почему человек должен лично хранить свои цели и планы. Он должен рассказать другим людям, чего он пытается достичь в ближайшие несколько лет. Но есть очень веские причины держать все это в тайне.

Когда вы рассказываете о своих целях и планах другим людям, это начинают вызывать негативные эмоции. Они начинают вас демотивировать и подчеркивают бесполезные недостатки ваших планов. Кроме того, они деморализуют вас, говоря, что вы никогда не сможете достичь своей цели. Они уверяют вас, что то, что вы пытаетесь сделать, невозможно. Просто они используют каждую свою уловку, чтобы предать вас и заставить вас сдаться.

Как правило, другие люди счастливы в своих ситуациях и не хотят добиваться никакого прогресса. Они хотят оставаться на месте, а также хотят, чтобы другие люди оставались в пределах этих ограниченных границ. Вот почему они критикуют каждого человека, который пытается добиться чего-то исключительного и привести себя в порядок.

Поэтому, чтобы уберечь себя от всего этого негатива, вы должны держать свои планы в тайне. Нет необходимости делиться с другими людьми. Как только вы достигнете этой цели, ваши цели сами расскажут о себе другим людям.

Деньги в вашем банке

Второе, что вам нужно держать в секрете, это ваш доход или сбережения в банке. Есть ряд причин, которые заставят вас хранить эту тайну. Самая первая причина заключается в том, что люди начинают завидовать, когда обнаруживают, что сумма в вашем банке больше, чем в их.

Это всего лишь незначительные причины, по которым вы должны хранить свои деньги в банковской тайне. Но есть и некоторые проблемы с безопасностью, которые являются вескими причинами для хранения ваших денег в секрете.

Когда на вашем банковском счете будет больше денег, чем у других людей, вам придется платить за ужины. Люди всегда будут ожидать, что вы заплатите за них. И объявят тебя хвастливым и гордым человеком. Они почувствуют, что вы хвастаетесь своими деньгами. А когда вы обнаружите, что ваши банковские сбережения меньше, чем у других, вы получите элемент демотивации. Это добавит вам мысли о том, что вы должны зарабатывать деньги любой ценой. Таким образом, появляется шанс, что вы можете использовать негативные источники для заработка.

Таким образом, единственное решение всех этих проблем — держать в секрете свои банковские суммы.

Темные секреты

Этот момент также имеет первостепенное значение. Ваши темные секреты — это самые важные элементы, которые необходимо держать в тайне. Это связано с несколькими причинами. Секрет остается секретом, пока его знаете только вы. Если вы поделитесь этим с кем-то еще, это перестанет быть секретом. .

На этом этапе вы должны понять одну вещь: ваши отношения с кем-то не остаются неизменными все время. Иногда, когда вы находитесь на вершине своих эмоций, вы не стесняетесь делиться своими секретами с человеком. Но через несколько лет ваша связь начинает ослабевать. Теперь, когда эта связь больше не существует, ваши секреты больше не в безопасности с этим человеком. И пик эмоций, когда ты рассказываешь человеку свой секрет, такой же пик эмоций наступает у того человека, когда он сливает все твои секреты. Неважно, какая это эмоция. Это может быть гнев, волнение, веселье или грусть и т.

Это происходит в реальной жизни. Итак, что вам нужно сделать, так это сохранить контроль над своими эмоциями. Потому что известно также высказывание о том, что любое решение, принятое в состоянии эмоций, очень опасно. Так что держите свои темные секреты при себе.

Ваша слабость

Ваши слабости — это самые важные вещи, которые вам нужно держать в секрете. Нет необходимости объяснять причины этого момента. Вы знаете, когда вы говорите о своих слабостях человеку, вы "режете себе ногу". Вы указываете людям, где вас атаковать. Люди всегда ищут ваши слабые места. А когда ты сам рассказываешь обо всех своих слабостях, ты просто приглашаешь людей навредить тебе. Казалось бы, вы почувствуете утешение, поделившись с человеком своими слабостями. Но за этим кратковременным облегчением следует нескончаемая опасность.

Вы должны понимать, что вы должны скрывать свою неуверенность и недостатки от людей. Не нужно рассказывать кому-то о своих слабых сторонах даже перед самым доверенным лицом. Негативные люди всегда ищут возможность напасть на вас и находят точку, где напасть на вас. Но когда вы легко раскрываете свою слабость, они экономят время, которое они потратили бы на поиск ваших слабостей. И теперь им становится легче навредить вам.

Кроме того, вы можете преодолеть свои недостатки, работая над ними в частном порядке. Когда люди знают о твоих недостатках, то даже после их устранения люди не верят тебе. Они судят о вас по вашим слабостям, игнорируя все ваши сильные стороны. Эти недостатки навсегда привязаны к вашей личности. Так что держите свои слабости в тайне и работайте над их преодолением в тишине.

Хвастаться своим успехом

Хвастаться собственным успехом — очень неправильная вещь. Есть ряд проблем, которые начинают возникать, когда вы хвастаетесь своим успехом. На самом деле происходит то, что вы работаете очень тихо и мечтаете о своей жизни после того, как добьетесь успеха. Это паззл, который начинает складываться.

Но когда ты хвастаешься своим успехом, ты теряешь уважение. Люди начинают думать о вас негативно. Вы также, должно быть, замечали вокруг себя многих людей, которые хвалят себя. Эти люди такие же дураки. Потому что человек, который хвалит себя, — глупец. Точно так же, когда вы хвастаетесь своим успехом, люди не только избегают вас, но и не верят вам. Так что это очень большая разница. Всего этого можно избежать, сохранив свой успех в тайне.

И другой недостаток в том, что хвастовство своим успехом останавливает путь к будущему успеху. Когда вы хвастаетесь своими успехами, вы чувствуете, что достаточно потрудились и достигли достаточного. Так что перестаете суетиться. И в конечном счете, когда вы прекращаете суетиться, вы навлекаете неудачу. Это еще один очень опасный недостаток. Так что держите свой успех в тайне. Пусть ваш успех сам наделает шума.

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