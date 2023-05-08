О чем не догадывались зрители: рак и извилистая судьба победителя Голосу країни-9 Оксаны Мухи

"Вторая Квитка Цисык" в борьбе против онкологии выбрала жизнь и сцену. Но выбор этот дался ей очень нелегко.

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Оксана Муха - как сложилась судьба победительницы Голосу країни-9 / instagram.com/mukha_oksana_official

Украинская певица Оксана Муха в 2019 году одержала победу в 9 сезоне музыкального шоу Голос країни в составе команды Дана Балана. Ее называют второй Квиткой Цисык, ее же песню "Де ти тепер" Оксана исполняла на "слепых прослушиваниях".

В отличие от множества своих предшественников, на Голос Муха пришла уже достаточно известной в Украине и за ее пределами артисткой. Не оставила она певческую карьеру и после победы - она лишь расцвела благодаря популярному шоу.

Сцена во многом помогла ей в борьбе со страшным недугом - осенью 2022 года Оксана Муха призналась, что болеет онкологией. Тогда же она рассказала, что болезнь отступила, и поделилась собственным опытом жизни с раком.

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Певица призналась, что это было темное для нее время. "Я очень пожалела за время с сыном, которого было недостаточно. Что мало побыла с родными... Злилась, что позволяла себе работать, когда не было сил. Стало больно, что время, посвященное себе, оказалось совсем скудным", - вспоминала Оксана.

Оксана Муха выбрала себе в наставники Дана Балана, с которым сотрудничала после Голосу країни-9 / instagram.com/mukha_oksana_official

Тем не менее она продолжала творить и дарить музыку поклонникам, которые даже не догадывались про ее проблемы. Сейчас Оксана Муха активно выступает в Украине и за рубежом. Ее концерты в основном носят благотворительный характер - в апреле артистка отправилась в мини-тур по Украине под названием "Песни непокоренного сердца", во время которого ей удалось собрать четверть миллиона гривен на нужды ВСУ.

Тем не менее борьба певицы с онкологией продолжается и сейчас - в январе Оксана Муха отметила что ей пока так и не удалось побороть рак.

Ранее стало известно, что итальянская супермодель Бьянка Балти ради вдохновения своих дочерей полностью удалила молочные железы - таким образом манекенщица решила обезопасить себя от рака.

Также певица Лайма Вайкуле поделилась собственным опытом борьбы с онкологией, который приобрела около 30 лет назад - артистка признается, что тяжелый недуг сильно изменил ее.

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