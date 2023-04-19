УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцем

Сергей Кущ
19 апреля 2023, 22:20 обновлено 19 апреля, 22:20
43
Хвост кошки может дать нам много информации о ее настроении и эмоциональном состоянии.
Кошка
О чем может рассказать кошачий хвост / Фото: flickr.com (Alan)

Хвост кошки - это один из самых ярких индикаторов ее настроения. Различные позиции и движения могут многое рассказать о вашем питомце.

Поднятый хвост

Кошки, которые держат свой хвост вертикально вверх, обычно находятся в хорошем настроении. Это поза доверия и уверенности. Когда кошка машет хвостом вверх и вниз, это может означать, что она рада видеть вас и желает поиграть.

Опущенный хвост

Если кошка опускает свой хвост между задних ног, это может быть признаком страха или дискомфорта. Это может произойти, если ее пугает что-то в окружающей среде, например, громкий звук или незнакомый человек.

видео дня

Покачивающийся хвост

Когда кошка медленно качает свой хвост, это может быть знаком раздражения. Возможно, ей не нравится что-то вокруг нее, или она устала от взаимодействия с другими животными или людьми.

Свернутый хвост

Когда кошка сворачивает свой хвост вокруг тела, это может быть признаком стресса или агрессии. Это может произойти, когда кошка чувствует себя угрожаемой или когда ей не нравится что-то в окружающей среде.

Вам может быть интересно:

кошки интересные новости
Реклама

Главное за день

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревога

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревога

22:20 Украина
Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает США

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает США

21:10 Мир
"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - Данилов

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:25

Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее времяВидео

21:10

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает СШАВидео

20:58

"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиянВидео

20:51

"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в АвдеевкеВидео

Реклама
20:05

"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концертеВидео

19:46

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:33

"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с КаменскихВидео

19:29

Виталий Портников. Россия вынуждена воевать хламомВидеоблоги

19:23

Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

19:20

Сиди, россиянин, сопи в две дырочки и помалкиваймнение

18:55

"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный экспертВидео

18:33

Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптикВидео

18:13

Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

17:59

"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал ПутинаВидео

17:49

"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в БахмутеВидео

Реклама
17:41

"Хвастаюсь": 49-летняя Королёва показала себя в купальнике после побега из РоссииВидео

17:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

17:16

Зачем в кармане носить имбирь: деньги домой потекут рекой

17:10

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

17:09

Еще 2 года войны: министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

17:08

"Все это сейчас происходит": Маляр - о контрнаступлении ВСУВидео

16:47

30 тысяч гривен военным: в Генштабе сделали важное заявлениеВидео

16:46

Худая Гросу вывалила пишный бюст на фоне американских гор

16:42

7 способов избавиться от личинок майского жука и спасти урожай картошки

16:41

Он еще пригодится: почему не нельзя выливать рассол из огурцовВидео

16:21

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

16:04

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

16:01

Газоводы и цепочки поставок: полковник запаса СБУ назвал слабые места РФ для ударов ВСУВидео

15:54

Какие знаки Зодиака встретят свою любовь в 2023 году: троим повезет уже в мае

15:50

Вырос лишний орган: у 9-летнего школьника нашли редчайшее заболевание

15:34

Он больной: Роднянский охарактеризовал Корчевникова

15:15

Не лучший вариант для женщин в возрасте: 4 оттенка волос, которые сильно старят женщинВидео

15:08

"Показывать нечего, в Кремле боятся": эксперт объяснил, почему в РФ массово отменяют парады к 9 маяВидео

15:03

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

14:59

Бывшая жена Остапчука отреагировала на его новые отношенияВидео

Реклама
14:57

Фанатки в очередь: солист Imagine Dragons развелся с женойВидео

14:56

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

14:51

Китай одобрил идею Макрона по переговорам Украины с РоссиейВидео

14:38

Favbet и ФК "Металлист передали внедорожник батальону "Дике Поле" реклама

14:28

Небо становится более безопасным: в Украину прибыли ЗРК Patriot - РезниковВидео

14:25

Как узнать самый большой человеческий страх по знаку зодиака: для каждого свой ответВидео

14:20

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

14:02

"Мол исчез/убежал/умер": у Винника прокомментировали слух про кошмарную болезнь певцаВидео

13:33

Украина получила от Германии вторую систему ПВО Iris-T – SpiegelВидео

13:23

Гороскоп на завтра 20 апреля 2023: Козерогам – капризы, Рыбам – взрыв эмоцийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять