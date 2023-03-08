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О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечать

8 марта 2023, 14:16
Общение с кошками - это не только удовольствие, но и важная часть их жизни.
Как говорят кошки
Как говорят кошки / pixabay.com

Кошки - это одни из самых популярных домашних питомцев, но многие их владельцы до сих пор не понимают, как правильно общаться с животными и нужно ли это вообще делать.

Ученые говорят, что кошки способны понимать некоторые слова и интонацию человеческой речи, но для эффективной коммуникации с кошками лучше использовать их собственный язык.

Как разговаривать с котом на его языке?

Кошки общаются между собой с помощью мяуканья, мурлыканья, шипения и других звуковых сигналов. Чтобы правильно общаться с кошкой, нужно учитывать ее язык.

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Например, чтобы показать, что вы не являетесь угрозой, можно медленно моргать глазами, поскольку это является знаком доверия и уважения в кошачьем мире. Также можно использовать различные интонации голоса для выражения различных эмоций.

Кошки чувствительны к тону голоса, поэтому даже простое "мур-мур" может помочь успокоить нервную кошку. Кроме того, можно использовать жесты, такие как кивок головой или поднятие руки, чтобы показать кошке, что вы обращаетесь к ней.

Как общаются кошки с человеком?

Кошки общаются с человеком с помощью различных звуковых и невербальных сигналов. Они могут мяукать, мурлыкать, шипеть и фыркать, чтобы выразить свои эмоции и потребности.

  • Мяуканье - это основной способ, которым кошки общаются с людьми. Они могут мяукать, чтобы привлечь внимание, попросить еду или воду, выразить свою радость или раздражение. Кошки также могут мурлыкать, чтобы выразить свою любовь и благодарность.
  • Шипение и фыркание - это знаки того, что кошка чувствует угрозу и готова атаковать. Эти звуки могут быть предупреждением для человека, чтобы он не подходил ближе или не трогал кошку.
  • Кошки также общаются с людьми невербальными сигналами, такими как медленное моргание глаз, поднятый хвост, вытянутые уши и показанные когти. Например, когда кошка медленно моргает глазами, это может означать, что она чувствует себя комфортно и доверяет человеку.
  • Кроме того, кошки могут использовать свою телесную позу и движения, чтобы выразить свои эмоции и намерения. Например, когда кошка трется о ногу человека, это может означать, что она хочет получить внимание и ласку.

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Автор: Сергей Кущ
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