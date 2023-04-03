"Нужно успеть до ретроградного Меркурия": астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апреле

С 18 апреля и до 7 мая будет благоприятный период для исправления ошибок и внесения изменений в начатое.

Астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апреле / ua.depositphotos.com, Главред

Деловые вопросы в апреле 2023 года нужно решать под лозунгом "находим правильный подход". Марс будет активно набирать скорость в знаке Рака, а это знак защиты, нации, поэтому Марс в Раке будет способствовать укреплению украинской идентичности. Марс будет исключительно положительным. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Деловая жизнь ускорится и станет более активной в рамках водной стихии. Рак связан с желудком и пищеводом, а потому будут открываться кафе, бары, рестораны – в любых делах, связанных со сферой общественного питания, будет огромный успех. Поэтому важно успеть организовать бизнес до ретроградного Меркурия 21 апреля", - рассказал астролог.

Он подчеркнул, что Рак - кардинальный знак. А это значит, что Марс в нем хоть и не очень может проявить свои яркие качества, но зато может быть очень инициативным, если будет эмоционально неравнодушным.

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"При Марсе в Раке люди, которые нападают и атакуют, будут испытывать большую эмоциональную усталость, а те, кто защищаются, наоборот, будут испытывать эйфорию. Рак – это защитник, он не способствует нападающим. У нападающих будут иссякать ресурсы. Начиная с апреля, в мае у РФ не останется чем стрелять, у нее закончится ресурс, она не в силах будет противостоять нашей армии", - отметил Росс.

Впрочем, как подчеркнул астролог, в этот период придется оглянуться на прошлое. Меркурий станет статичным уже 18 апреля, поэтому, начиная с этой даты, лучше не отправляться в поездки – возможны проблемы и препятствия в пути. С 18 по 23 апреля будет сохраняться сложный период. В то же время с 18 апреля и до 7 мая будет благоприятный период для исправления ошибок и внесения изменений в начатое. В это время все можно переиначить.

"В апреле-2023 благоприятно начинать проекты, связанные с темами Рака и Луны. Речь идет о торговле продуктами питания, сельском хозяйстве, рукоделии, бытовой технике, товарах для дома, реставрации антиквариата, банях, саунах, спа, точках общественного питания и многом другом. Хорошо в это время открывать бассейны, дельфинарии и океанариумы. Марс в Раке подсказывает, что дело, начатое в это время, будет требовать особого бережного подхода, и, если оно вас не трогает эмоционально, оно может не принести желаемого результата. А вот дорогие сердцу проекты, сделанные с любовью, будут иметь успех", - рассказал Росс.

По словам астролога, Марс в знаке Рака усилит осторожность, а действия будут во многом зависеть от эмоций. Именно эмоции будут мотивировать работать усерднее. Подсознание будет влиять на поступки людей, поэтому если вы хотите призвать какого-то человека к нужному вам действию, следует выбирать очень тонкие техники, которые вызовут эмоциональный отклик.

Марс будет в гармонии с Меркурием 7-9 и 23-25 апреля, поэтому вблизи этих дат благоприятно заниматься деловыми бумагами. 7-9 апреля можно заниматься чем-то новым, а 23-25-го-дополнять, завершать или передавать старое, поскольку Меркурий уже будет ретроградным.

"29 апреля Марс создаст гармоничный аспект с Ураном, усиливая желание совершить новое непривычное для вас действие. Вблизи этого транзита будет проявляться предприимчивость и инициативность, а творческий подход к решению деловых вопросов может помочь прийти к желаемому результату. Поэтому период 28-30 апреля не стоит пропускать. Интуиция в эти дни придет на помощь. Этот транзит может принести пользу в начале нового и непривычного дела, даже несмотря на ретроградность Меркурия. Например, если речь идет о рекламе – ее нужно повторить или переделать, нужно быть готовым к тому, что реакция на ваше предложение может оказаться совсем не такой, как вы думаете, но так как транзит гармоничен, это, вероятнее всего, принесет позитивный результат", - рассказал астролог.

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