УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Нужно успеть до ретроградного Меркурия": астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апреле

3 апреля 2023, 03:50
С 18 апреля и до 7 мая будет благоприятный период для исправления ошибок и внесения изменений в начатое.
Астролог, астрологический прогноз, Влад Росс
Астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апреле / ua.depositphotos.com, Главред

Деловые вопросы в апреле 2023 года нужно решать под лозунгом "находим правильный подход". Марс будет активно набирать скорость в знаке Рака, а это знак защиты, нации, поэтому Марс в Раке будет способствовать укреплению украинской идентичности. Марс будет исключительно положительным. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Деловая жизнь ускорится и станет более активной в рамках водной стихии. Рак связан с желудком и пищеводом, а потому будут открываться кафе, бары, рестораны – в любых делах, связанных со сферой общественного питания, будет огромный успех. Поэтому важно успеть организовать бизнес до ретроградного Меркурия 21 апреля", - рассказал астролог.

Он подчеркнул, что Рак - кардинальный знак. А это значит, что Марс в нем хоть и не очень может проявить свои яркие качества, но зато может быть очень инициативным, если будет эмоционально неравнодушным.

видео дня

"При Марсе в Раке люди, которые нападают и атакуют, будут испытывать большую эмоциональную усталость, а те, кто защищаются, наоборот, будут испытывать эйфорию. Рак – это защитник, он не способствует нападающим. У нападающих будут иссякать ресурсы. Начиная с апреля, в мае у РФ не останется чем стрелять, у нее закончится ресурс, она не в силах будет противостоять нашей армии", - отметил Росс.

Впрочем, как подчеркнул астролог, в этот период придется оглянуться на прошлое. Меркурий станет статичным уже 18 апреля, поэтому, начиная с этой даты, лучше не отправляться в поездки – возможны проблемы и препятствия в пути. С 18 по 23 апреля будет сохраняться сложный период. В то же время с 18 апреля и до 7 мая будет благоприятный период для исправления ошибок и внесения изменений в начатое. В это время все можно переиначить.

"В апреле-2023 благоприятно начинать проекты, связанные с темами Рака и Луны. Речь идет о торговле продуктами питания, сельском хозяйстве, рукоделии, бытовой технике, товарах для дома, реставрации антиквариата, банях, саунах, спа, точках общественного питания и многом другом. Хорошо в это время открывать бассейны, дельфинарии и океанариумы. Марс в Раке подсказывает, что дело, начатое в это время, будет требовать особого бережного подхода, и, если оно вас не трогает эмоционально, оно может не принести желаемого результата. А вот дорогие сердцу проекты, сделанные с любовью, будут иметь успех", - рассказал Росс.

По словам астролога, Марс в знаке Рака усилит осторожность, а действия будут во многом зависеть от эмоций. Именно эмоции будут мотивировать работать усерднее. Подсознание будет влиять на поступки людей, поэтому если вы хотите призвать какого-то человека к нужному вам действию, следует выбирать очень тонкие техники, которые вызовут эмоциональный отклик.

Марс будет в гармонии с Меркурием 7-9 и 23-25 апреля, поэтому вблизи этих дат благоприятно заниматься деловыми бумагами. 7-9 апреля можно заниматься чем-то новым, а 23-25-го-дополнять, завершать или передавать старое, поскольку Меркурий уже будет ретроградным.

"29 апреля Марс создаст гармоничный аспект с Ураном, усиливая желание совершить новое непривычное для вас действие. Вблизи этого транзита будет проявляться предприимчивость и инициативность, а творческий подход к решению деловых вопросов может помочь прийти к желаемому результату. Поэтому период 28-30 апреля не стоит пропускать. Интуиция в эти дни придет на помощь. Этот транзит может принести пользу в начале нового и непривычного дела, даже несмотря на ретроградность Меркурия. Например, если речь идет о рекламе – ее нужно повторить или переделать, нужно быть готовым к тому, что реакция на ваше предложение может оказаться совсем не такой, как вы думаете, но так как транзит гармоничен, это, вероятнее всего, принесет позитивный результат", - рассказал астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

гороскоп интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:50

"Нужно успеть до ретроградного Меркурия": астролог рассказал, в каких делах ждать успеха в апреле

03:10

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

02:00

Китай может переформатировать власть в РФ: эксперт раскрыл вероятный сценарийВидео

01:30

Звездная украинская каратистка снялась в открытом платье без бюстгальтера

00:51

Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02 апреля, воскресенье
23:40

"Бросили головой об плитку, я не мог дышать": пострадавший военный раскрыл детали нападения в храме МПВидео

23:00

"Лучшая оборона – это наступление": Свитан спрогнозировал дальнейшие действия армии РФ на фронтеВидео

22:30

Умер известный украинский актер Александр Гетманский

22:07

Россия разразилась угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТОВидео

Реклама
21:33

"Украинский музыкант на обложке": Юлия Санина украсила собой британский The TimesВидео

21:22

"Готовимся к запланированным событиям": Зеленский анонсировал весомую неделю на пути к победе УкраиныВидео

21:07

"Россию ждет необратимые процессы": Подоляк сделал заявление после гибели боевика "ДНР" Татарского

20:59

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

20:49

Сбежавшую в РФ Галину Безрук избил муж после того, как их дочь укусила собакаВидео

20:33

Россия в Бахмуте бросает в бой вагнеровцев и десантников, ситуация очень напряженная – Маляр

20:27

Сложная оптическая иллюзия, которую невозможно разгадать за 5 секунд: как найти арбуз без косточек

20:19

"Идут на убой, как скот": Фейгин объяснил, почему россияне молча гибнут за ПутинаВидео

19:46

О чем свидетельствуют разговоры Орбана о миротворцахмнение

19:24

"Любовь нечаянно нагрянет": Слава Каминская показала нового избранника

19:11

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб военный пропагандист РФ ТатарскийВидео

Реклама
18:42

Избиение военного в церкви Хмельницкого: мэр требует запретить УПЦ, возле храма собираются люди

18:32

В Венгрии цинично подыграли Кремлю: напугали ядерной войной из-за помощи УкраинеВидео

18:25

"Мерзкая особа": российскую чемпионку ОИ жестко затравили в РФ за оскорбление УкраиныВидео

18:09

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

17:12

Посол Украины разнес однопартийцев Шольца: надо требовать не переговоров, а вывода войск ПутинаВидео

17:09

"Путина и его приспешников устранят": оппозиционер рассказал о неизбежном поражении РФ в УкраинеВидео

16:57

"Остановить было невозможно": в России пронесся огромный огненный смерчВидео

16:01

"Будем созидать": Санников рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус после окончания войныВидео

16:01

Украине нужна новая волна мобилизации: боец ВСУ назвал главную причину

15:44

Армения не будет арестовывать Путина, а Римский статут ей нужен для противостояния с АзербайджаномВидео

15:41

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

15:06

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения в ЛитвеВидео

14:55

Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривенВидео

14:50

Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYTВидео

14:28

"Движемся к поражению": Гиркин с "патриотами" истерит из-за провалов оккупантов в УкраинеВидео

14:21

Астролог предупредила о мощных испытаниях в апреле для каждого знака зодиака - гороскопВидео

14:07

Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой - первые фото младенца

13:28

Пекин может пойти против Москвы: эксперт спрогнозировал крах ядерного шантажа РФВидео

13:24

"Постарела конкретно": жену Пескова не узнали даже россиянеВидео

13:23

В Хмельницком в церкви священники УПЦ УП избили военногоВидео

Реклама
12:42

Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МПВидео

12:38

"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФВидео

12:23

Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливняхВидео

12:18

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

12:00

Гороскоп на завтра 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

11:40

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

11:31

Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"Видео

10:52

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБрВидео

10:50

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять