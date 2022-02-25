Нужно показать миру военные преступления России - Резников

Алексей Резников / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев демонстрировать военные преступления Российской Федерации в социальных сетях.

В своем обращении он отметил, что данные с официальных источников украинских ведомств необходимо распространять в соцсетях. И, в первую очередь, среди россиян.

"Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоры. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь - среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", - призвал министр.

Резников указал источники, которыми можно пользоваться для распространения информации, среди которых Министерство обороны, Вооруженные Силы Украины, Министерство внутренних дел, ГСЧС, Госпогранслужба.

"Важно распространить упомянутые факты в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. Все, кто знает соответствующие языки вы наше оружие", - отметил Резников.

Реклама

Министр отметил, что не стоит умалчивать о военной агрессии, обстреле мирных городов, женщин и детей и показать всему миру преступления Российской Федерации.

"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы - загрязняют свои руки кровью невинных людей", - добавил Резников.

Кроме этого, Минобороны приняло решение привлекать в силы теробороны патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага.

Резников отметил, что в Киеве в течении вчерашнего дня уже более 18 тысяч человек получили оружие и боекомплекты.

По его словам, только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня.

Также Резников анонсировал военную помощь от стран-партнеров.

"Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров", - добавил министр.

Читайте также: