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Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: смогут лишь люди с высоким уровнем IQ

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2023, 05:10
15
Лишь одна лишняя буква спряталась в столбиков рядом с английскими буквами Y.
головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии - отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Наши глаза не сразу могут передать мозгу правильное изображение именно из-за этой ошибки восприятия.

Далеко не каждый человек может справиться с такой задачкой и понять, где именно спрятана ошибка. Такие головоломки дают возможность проверить свои когнитивные способности и помочь сосредоточиться.

Мы предлагаем вам попытаться найти лишнюю букву, которая спрятана между другими. Стоит отметить, что вам нужно постараться сделать это менее чем за 10 секунд. Если вы справитесь, то это значит, что у вас достаточно высокий уровень IQ.

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В головоломке есть всего 13 рядов букв Y. Именно между ними спряталась одна буква, которая в этих рядах и столбиках лишняя.

головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Bright Side

Где же прячется лишняя буква

Обратите внимание на шестой ряд сверху, где расположены буквы Y. Именно там предпоследняя буква другая - Х. Автор очень правильно подобрал буквы, ведь X и Y очень похожи между собой.

Если вы успели найти букву Х максимум за 10 секунд - у вас хорошо развит интеллект.

головоломка
Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Bright Side

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти призрака среди людей за 5 секунд. Среди гостей бала спрятался призрак, которого трудно заметить невооруженным глазом.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти кота среди енотов за 15 секунд. Котик хорошо спрятался. Его отличает от других животных лишь одна заметная деталь.

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