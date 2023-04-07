Нужно найти 16 тигров за 21 секунду: с головоломкой справятся только самые внимательные

На картинке изображен топичный лес, в котором "спрятались" более полутора десятка тигров. Большинство из них заметить будет очень непросто.

https://news.glavred.info/nuzhno-nayti-16-tigrov-za-21-sekundu-s-golovolomkoy-spravyatsya-tolko-samye-vnimatelnye-10462003.html Ссылка скопирована

На картинке нужно найти 16 тигров/ Playbuzz, ua.depositphotos.com

Головоломки и различные логические задания отлично помогают потренировать свой мозг. Решение сложных, но интересных задач пригодится и тогда, когда хочется отвлечься и хорошо провести время, и тогда, когда есть желание проверить уровень своей смекалки и внимательности. Следующая головоломка потребует быть максимально внимательными, ведь нужно будет найти всех 16 тигров, которые спрятаны на картинке.

Задача сложная еще тем, что на ее выполнение дается немного времени – всего 21 секунда. Поэтому во время решения головоломки придется быть максимально сконцентрированными, пишет Dailystar.

На картинке изображена семья тигров – двое взрослых животных и двое тигрят. Но если кто-то думает, что на этом тигры на картинке заканчиваются – он ошибается. В целом там изображено 16 таких животных, но большинство из них хорошо замаскированы – придется хорошенько напрячься, чтобы взгляд не пробежал мимо них.

видео дня

Не стоит расстраиваться, если не удалось найти всех тигров за 21 секунду, ведь эта задача очень непростая.

Если достаточно сложно найти скрытые изображения, то вот небольшая подсказка – стоит внимательнее присматриваться к кустам, деревьям и камням, которые есть на картинке.

На картинке нужно найти 16 тигров/ Playbuzz

Ранее мы рассказывали о сложной головоломке, в которой нужно найти козу среди овец за 11 секунд. На картинке изображены десятки овец, и где-то среди этоого большого стада незаметно притихла коза.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке. Эта головоломка заставит мозг работать "на полных оборотах" и задействовать всю внимательность.

Вас также может заинтересовать: