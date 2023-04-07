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Нужно найти 16 тигров за 21 секунду: с головоломкой справятся только самые внимательные

Алёна Воронина
7 апреля 2023, 15:37 обновлено 7 апреля, 15:37
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На картинке изображен топичный лес, в котором "спрятались" более полутора десятка тигров. Большинство из них заметить будет очень непросто.
Головоломка с тиграми, девушка
На картинке нужно найти 16 тигров/ Playbuzz, ua.depositphotos.com

Головоломки и различные логические задания отлично помогают потренировать свой мозг. Решение сложных, но интересных задач пригодится и тогда, когда хочется отвлечься и хорошо провести время, и тогда, когда есть желание проверить уровень своей смекалки и внимательности. Следующая головоломка потребует быть максимально внимательными, ведь нужно будет найти всех 16 тигров, которые спрятаны на картинке.

Задача сложная еще тем, что на ее выполнение дается немного времени – всего 21 секунда. Поэтому во время решения головоломки придется быть максимально сконцентрированными, пишет Dailystar.

На картинке изображена семья тигров – двое взрослых животных и двое тигрят. Но если кто-то думает, что на этом тигры на картинке заканчиваются – он ошибается. В целом там изображено 16 таких животных, но большинство из них хорошо замаскированы – придется хорошенько напрячься, чтобы взгляд не пробежал мимо них.

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Не стоит расстраиваться, если не удалось найти всех тигров за 21 секунду, ведь эта задача очень непростая.

Если достаточно сложно найти скрытые изображения, то вот небольшая подсказка – стоит внимательнее присматриваться к кустам, деревьям и камням, которые есть на картинке.

Головоломка, на картинке нужно найти 16 тигров
На картинке нужно найти 16 тигров/ Playbuzz

Ранее мы рассказывали о сложной головоломке, в которой нужно найти козу среди овец за 11 секунд. На картинке изображены десятки овец, и где-то среди этоого большого стада незаметно притихла коза.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке. Эта головоломка заставит мозг работать "на полных оборотах" и задействовать всю внимательность.

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