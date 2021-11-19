Нужно лишь две инъекции 6 раз в год: в Британии одобрили новое лечение ВИЧ

ВИЧ до сих пор неизлечим, но с вирусом можно бороться / Фото Reuters

В Великобритании одобрили новое лечение ВИЧ. Теперь пациентам не нужно ежедневно принимать антиретровирусные таблетки. Они смогут делать всего две инъекции каждые два месяца, то есть шесть раз в год.

Как известно, ВИЧ до сих пор неизлечим, но с вирусом можно бороться с помощью современного лечения. При этом для некоторых пациентов ежедневный прием таблеток может быть сложным из-за побочных эффектов, токсичности и других психосоциальных проблем.

"Мы рады, что можем порекомендовать каботегравир с рилпивирином как ценный вариант лечения для людей, которые уже придерживались лечения ежедневными таблетками, но хотели бы перейти на инъекционный режим с более редкими приемами", — рассказал заместитель генерального директора Национального института здравоохранения (NICE) Мейндерт Бойсен, сообщает Mirror.

В NICE заявили, что препарат каботегравир (также известный как Vocabria) от Viiv Healthcare и рилпивирин (также известным как Rekambys) от Janssen можно предлагать взрослым, которым ранее удалось сохранить вирусную нагрузку ВИЧ на низком уровне с помощью ежедневных антиретровирусных препаратов.

Согласно результатам клинических испытаний, каботегравир с рилпивирином также эффективны в поддержании низкой вирусной нагрузки, как и пероральные антиретровирусные препараты.

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Отмечается, что новая инъекционная терапия способна сократить количество дней лечения с 365 до 6 в год.

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Справка. ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека.

При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда спустя несколько недель после заражения развивается состояние, похожее на грипп. На протяжении долгих лет после инфицирования человек может чувствовать себя здоровым. Этот период называется скрытой (латентной) стадией заболевания.

Иммунная система формирует иммунный ответ на возбудитель болезни, вырабатывает антитела. Но, к сожалению, при борьбе с ВИЧ иммунная система не может обезвредить его, а ВИЧ, в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему.

То, что человек стал ВИЧ-инфицированным, еще не означает, что у него СПИД. До того, как разовьется СПИД, обычно проходит много времени (в среднем 10-12 лет). СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, зараженного ВИЧ, появляются инфекционные заболевания.

Как сообщал Главред, американские врачи из Института Рэйгона сообщили о втором случае "естественного избавления" от вируса иммунодефицита человека. Специалисты рассчитывают, что изучение этого случая поможет другим пациентам.

Организм 30-летней пациентки из Эсперансы (Аргентина) избавился от вируса без вмешательства врачей – ей не потребовалась трансплантация костного мозга.

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