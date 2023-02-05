Нужно ли заряжать до 100%: 6 простых секретов, как не ухлопать батарею смартфона

Со скольки процентов можно заряжать телефон – решать вам, но специалисты настоятельно рекомендуют не допускать разрядки гаджета ниже показателей в 20-30%.

Если вы интересуетесь, можно ли часто заряжать телефон, то запомните, что такой метод подпитки не навредит аккумулятору вашего смартфона / ua.depositphotos.com

Сегодня смартфон есть практически у каждого человека. Незаменимая вещь, которая позволяет поддерживать связь с людьми и бесконечно серфить по просторам Интернета. Когда он разряжается, мы особо не задумываемся, ставим устройство на зарядку и ждем, пока батарея наполнится "силами". Однако мало кто знает, как правильно заряжать смартфон. Чтобы эффективно подпитывать аккумулятор старайтесь не заряжать его до 100% и не доводите телефон до состояния полного разряда.

Можно ли заряжать телефон до 100

Оставлять телефон на зарядке до показателя 100% строго-настрого не запрещено, но делать этого не нужно. Особенно, если вы пользуетесь таким способом, как быстрая зарядка. В прошлых поколениях телефонов были никелевые аккумуляторы – именно их советовали полностью разряжать, а потом заряжать.

В современных мобильных телефонах литиевые батареи. Их лучше не просаживать до 20% и не заряжать до показателя 90%. О такой рекомендации сообщают клиентам многие производители гаджетов.

Можно ли заряжать телефон с 40%

Часто специалисты советуют ставить смартфон на зарядку, когда уровень энергии составляет от 40 до 80 процентов. Так батарея дольше прослужит, нагрузка на устройство будет меньше.

Можно ли заряжать телефон при 50%

Смартфон с показателем 50% зарядки запросто можно подключать к сети. Если заряжать смартфон при таком показателе, аккумуляторная батарея не будет слишком изнашиваться. Более того, несколько циклов заряда по 50% могут повысить срок службы батареи в 3 раза. Бывает, что мы куда-то спешим и думаем: а можно ли заряжать телефон до 50, а не до 80%, как советуют. Ответ – можно. Но все же старайтесь подзаряжаться до 80%.

Можно ли ставить телефон на зарядку при 30?

Специалисты советуют поддерживать оптимальный уровень заряда батареи на уровне 30-90%. Когда показатель стал меньше 50%, дозарядите смартфон.

Кроме того, лучше не допускайте ситуации, когда уровень заряда аккумулятора падает ниже 20%. Такие моменты не очень хорошо отражаются на литиевых аккумуляторах. Поэтому, ответ на вопрос о том, можно ли заряжать телефон с 20 процентами, будет положительным.

Сколько раз в день можно заряжать телефон

Держите батарею смартфона в тонусе. Для этого нужно по чуть-чуть заряжать телефон несколько раз в день в пределах показателей 30-80%.

Постоянная подзарядка пойдет только на пользу. Главное – не допускать, чтобы заряд падал ниже тех же 20-30%.

Можно ли ставить телефон на зарядку на ночь

Вредная привычка многих из нас – оставить телефон на зарядке и отправиться спать. Существует точка зрения, согласно которой так делать нельзя, потому что портится батарея.

Однако не все ее разделяют. Некоторые отмечают, что в батареях есть специальный чип, который защитит батарею и не позволит ей "перезарядиться".

Впрочем, лучше все-таки не оставлять смартфон заряжаться на ночь и придерживаться правила заряда 30-80%.