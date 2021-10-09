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Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

9 октября 2021, 01:45
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Сердечно-сосудистые заболевания в условиях пандемии коронавирусной инфекции увеличивают риск развития осложнений при заражении.

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Вакцинация необходима людям с проблемами с сердцем/ Фото Reuters

Люди, у которых есть проблемы с сердцем, вдвойне рискуют в условиях пандемии коронавируса. Основными осложнениями, вызванными COVID-19 у "сердечников", стают – тромбозы, нарушения ритма сердца и сердечная недостаточность.

Единственным способом снизить возможные негативные последствия для этой категории людей остается вакцинация, заявила начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко в интервью телеканалу Тернополь-1.

По ее словам, ежегодно в областном центре фиксируется около 450 инфарктов (сердечный приступ, который возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце). В этом году таких случаев только за полгода зарегистрировано 250.

Ярмоленко подчеркнула, что больше половины жителей области имеют те или иные отклонения сердечно-сосудистой системы. Как правило, это люди более старшего возраста.

Читайте такжеВрач Амосова рассказала, кому грозит тромбоз после COVID-19"Коронавирус способен давать осложнения на сердце, поэтому людям, которые страдают недугами, связанными с сердечно-сосудистой системой, просто необходимо вакцинироваться", - подчеркнула медик.

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Поражение сердечной мышцы при COVID-19 – симптомы

  • повышение температуры тела;
  • одышка;
  • обща слабость;
  • перебои в работе сердца.

Чтобы распознать воспаление сердечной мышцы, необходимо провести ряд лабораторных и инструментальных исследований, которые делаются в специализированных клиниках. Само воспаление (миокардит) может привести к сердечной недостаточности.

Врач посоветовала при появлении признаков коронавирусной инфекции страдающим сердечно-сосудистыми болезнями срочно обратиться за медицинской помощью или вызвать врача на дом.

Тромбоз и коронавирус

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина неясна.

Во Всемирной организации здравоохранения настаивают, что причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca и последующим повышенным тромбообразованием вероятна, но подтверждений этому не найдено.

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