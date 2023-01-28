Нужно ли в драники добавлять яйца и муку: невероятные секреты опытных хозяек

Главред разбирался в часто задаваемых вопросах во время приготовления драников.

Нужно ли в драники добавлять яйца и муку? / ua.depositphotos.com

Драники – очень простое блюдо, которое может приготовить каждая хозяйка. Это блюдо так и манит своим ароматом и хрустящей корочкой. Основной ингредиент для этого блюда найдется на каждой кухне – это картофель. Также не следует забывать и о луке, который поможет предотвратить потемнение картофеля. Кроме того, многие хозяйки спрашивают, сколько яиц на самом деле нужно добавлять в драники. И нужно ли в драники добавлять муку. Главред разбирался в часто задаваемых вопросах во время приготовления драников.

Нужно ли в драники добавлять яйца?

Некоторые хозяйки считают, что драники готовятся с добавлением яиц и муки. Однако это не так. Настоящие драники готовятся без этих ингредиентов. Если вы хотите приготовить картофельные блинчики, то можете смело добавлять к картофелю яйца, муку и другие ингредиенты, которые усилят вкус. Однако если ваш выбор остановился на драниках, то добавление яиц является необязательным.

Будьте уверены, что и без яиц драники получатся сочными и нежными. Стоит только выбрать хорошую картошку – она должна быть крахмалистой. Кроме того, драники без яиц получатся очень вкусными, если добавить к ним какой-то молочный продукт. Это может быть майонез, сметана или кефир.

Нужно ли выжимать картошку для драников?

Во время приготовления драников может появиться вопрос, нужно ли выжимать сок, который выделился из натертого картофеля. Ответ однозначный – да, нужно. Если не выжать лишнюю жидкость, то драники получатся тонкими и водянистыми. Однако здесь важно не переусердствовать, ведь если полностью выжать всю жидкость, то драники получатся сухими и жесткими.

Для чего добавлять муку в драники?

Бывает так, что картофель выделил слишком много сока после того как его мелко натерли. В таком случае даже выжимание может не помочь. Поэтому в блюдо можно добавить немного муки. Здесь также важно не переусердствовать, ведь мука может сделать ваши драники "резиновыми". Чтобы этого не произошло, лучше вообще добавить в картофель немного крахмала вместо муки.

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