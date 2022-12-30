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Нужно ли промывать макароны после варки: ответ на самый спорный вопрос

30 декабря 2022, 04:00
Оказывается, что есть лишь один момент, когда макароны действительно нужно промывать после варки.
макароны
Нужно ли промывать макароны после варки / фото ua.depositphotos.com

В каждом доме хотя бы раз готовили макароны или спагетти. Кто-то любит просто макароны с маслом или сыром, а кто-то предпочитает пасту с курицей, беконом или сливками.

Однако для многих может оставаться открытым вопрос: нужно ли промывать макароны холодной водой сразу после варки.

Оказывается, в большинстве случаев макароны не нужно промывать водой. Также не стоит сразу выливать воду, в которой они варились, ведь она может оказаться очень даже нужной.

Когда нужно промывать макароны водой

Вообще, макароны - блюдо, которые должно подаваться на стол сразу же после приготовления, ведь в противном случае они просто потеряют свой вкус и вид.

Если же вы не планируете кушать макароны прямо сейчас, то их можно промыть водой. Однако не стоит долго держать макароны под струем воды, достаточно будет просто их слегка охладить. Если этого не сделать, то они могут перевариться под действием собственной температуры.

макароны
Нужно ли промывать макароны после варки / фото ua.depositphotos.com

Почему нельзя выливать воду из-под макарон

Конечно никто не запрещает вам это сделать. Но на самом деле эта вода, в которой осталось достаточно много крахмала, может пригодиться для приготовления соуса. Именно она может сделать соус более густым и однородным. Если вы хотите воспользоваться таким способом, то вам понадобиться всего несколько ложек воды из-под макарон.

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