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Нужно ли промывать гречку перед варкой и как это делать правильно

Сергей Кущ
20 ноября 2023, 13:36
Мы расскажем, почему промывать гречку так важно.
Нужно ли промывать гречку перед варкой
Нужно ли промывать гречку перед варкой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Гречка - одна из самых популярных круп в Украине, но к сожалению, готовят ее правильно.

Нужно ли промывать гречку перед варкой?

Обычно гречку перед варкой рекомендуется промывать. Гречка может содержать камни, песок или другие мелкие частицы, которые могут попасть в продукт в процессе сбора, транспортировки или упаковки. Промывание гречки помогает избежать наличия этих примесей и сделать продукт чище.

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Как промывать гречку:

  • Промойте под проточной водой: Положите гречку в сито или мелкое дуршлаг и промойте под холодной водой, тщательно перемешивая гречку руками.
  • Проверьте воду: Продолжайте промывать гречку до тех пор, пока вода, стекающая из нее, не станет прозрачной. Это позволит удалить излишки камней, пыли или других примесей.

После тщательной промывки гречку можно использовать для приготовления блюд. Промывание также может помочь смягчить гречку и избежать ее склеивания в процессе варки.

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