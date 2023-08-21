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Нужно ли поливать взрослые деревья: мудрый совет от садоводов

Алёна Воронина
21 августа 2023, 02:30
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Часто могут возникнуть проблемы при выращивании фруктовых деревьев именно потому, что хозяева не знают точно, как правильно поливать деревья.
Сад, яблони, персики
Нужно ли поливать взрослые деревья/ коллаж: Главред, ua.depositphotos.com, unsplash

Для каждого растения очень важна влага, чтобы расти и нормально функционировать. Когда дело доходит до деревьев, влага особенно важна для молодых саженцев, чтобы они могли быстро укорениться на новом месте. Но если с саженцами всё понятно, то для многих остается загадкой, нужно ли поливать взрослые деревья?

На самом деле ответ на этот вопрос – да, нужно. Ведь от количества влаги, которую получает дерево, зависит качество и количество будущего урожая.

Но при этом нужно знать, когда и как поливать деревья, сколько им нужно воды в зависимости от возраста, какой должна быть частота полива. Чтобы не навредить дереву, а принести ему лишь пользу, важно соблюдать все эти правила.

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При этом принципы полива для всех фруктовых деревьев практически одинаковы – как поливаете, например, яблони, так можно поливать и груши, сливы и тому подобное. Есть только единственное отличие: деревья, которые сажают из косточки (сливы, абрикосы, черешни и т.д.) любят меньше воды, чем те, которые сажают из зернышка (яблони, груши). Частота подлива остается такой же, а вот количество для первых нужно уменьшать в 1,5-2 раза.

Как поливать фруктовые деревья

Садоводы советуют в первый год после того, как посадили саженец, поливать его 4-6 раз за сезон по 2-3 ведра воды на дерево.

В последующие годы поливать можно реже, но использовать для этого большее количество воды. Так, под взрослые деревья в зависимости от возраста и размеров советуют выливать от 10 до 50 ведер.

Также важно помнить, что деревья лучше поливать вечером и использовать для этого не холодную воду.

Эффективный способ проверить, нужно ли уже поливать дерево – это проверить почву у корней на определенной глубине. Достаньте оттуда немного земли и посмотрите, распадается ли она у вас в руках. Если распадается, то нужно полить дерево.

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