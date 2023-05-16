Нужно ли мыть сало: неожиданный ответ изумит опытных гурманов

Нужно ли промывать сало после рассола - что важно помнить.

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Можно ли пересолить сало при засолке / УНИАН

После покупки даже самого идеального куска сала наверняка многие задаются вопросом – а стоит ли его мыть. Ведь оно могло лежать на грязном прилавке, к нему прикасались руками как продавцы, так и покупатели. Нередко выбор остается за хозяйками.

При этом многие советуют после покупки провести своеобразную "дезинфекцию", протерев сало или даже промыв его. Некоторые при этом советуют даже обскоблить кусок ножом, удалив даже мельчайшие частицы прилипшего мусора.

Нужно ли мыть сало перед тем как его солить

Несравненный аромат и привкус получается у сала, которое засаливают сухим способом. Этот вариант не предусматривает споласкивания продукта. При этом перед приготовлением его все же следует тщательно очистить.

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Для этого необходимо воспользоваться острым ножом. Аккуратно обскоблите кусок сала со всех сторон, удалив даже незаметные загрязнения. Таким же образом очистите и шкурку, ведь на ней могут оставаться незаметные ворсинки. После этого сало можно нарезать равномерными кусками, а затем тщательно натереть солью, не пропуская ни одну из сторон.

Какое сало надо засаливать

После покупки сала можно провести небольшой тест определив, качественный продукт перед вами, или нет. Для этого возьмите острый нож или даже спичку и проткните сало с нескольких сторон. Если кусок мягкий и податливый, тогда вам повезло приобрести качественный товар.

Как только вы принесли купленное сало домой, промойте его под проточной водой и обсушите полотенцем. Это поможет избавиться от нежелательной грязи и прилипшего мусора. После этого можно приступать к процессу приготовления.

Можно ли пересолить сало

Нет ничего лучше, чем ароматный и нежный кусок сала из холодильника, который можно порадовать гостей в любое время. Многие отдают предпочтение самостоятельной засолке культового продукта. При этом нередко возникает вопрос, а можно ли пересолить сало.

Для того, что сало имело приятный вкус, следует помнить простую формулу его засолки:

в расчете на один килограмм сала берут 200 граммов соли;

также можно добавить 20 граммов чёрного молотого перца и полголовки чеснока.

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