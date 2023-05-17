Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой: главная ошибка неопытных хозяек

Когда кто-то задумывается о том, как варить овсяные хлопья, нередко появляется вопрос - нужно ли их промывать перед приготовлением.

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Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой / коллаж: Главред, фото: pexels

Овсяная крупа - полезная и универсальная каша, которая плотно прижилась в рационе украинцев, однако мало кто знает нужно ли промывать плющеную овсянку перед тем, как сварить. Далее об этом и поговорим.

Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой - два варианта

В приготовлении овсяной крупы есть такие же нюансы, как в приготовлении любой каши.

Если говорить о промывании перед приготовлением, то люди делятся на два типа. Первые считают, что промывание может помочь удалить пыль с зерен и лишнюю муку, что сделают кашу более светлой и приятной на вид, когда она приготовится. Другие при этом утверждают, что промывание крупы - ошибка и производитель перед отправкой на продажу проводит многократную обработку данной каши, среди которой также есть промывание и сушка, которые не дают овсянке остаться грязной, а мука, которая есть хлопьях - и вовсе полезна для ЖКТ.

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То есть, решение о том, стоит ли промывать овсянку производителя, которая оказалась в ваших руках - вы можете принять самостоятельно, опираясь на внешний вид крупы.

Как промыть овсяную крупу - универсальные правила

Промывать овсяную крупу, как и все остальные необходимо по универсальным правилам. Вода должна быть холодной и ее должно быть много. Помимо этого, промывать крупу стоит до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной и избавится от мутности.

Как варить овсяные хлопья - главный нюанс

Для того, чтобы овсянка вышла красивой и приятной на вид, её необходимо правильно сварить. Для этого нужно запомнить, что хлопья овсянки опускаются в кипящую воду или молоко.

После того, как в кипящую жидкость вы отправите крупу - она будет вариться 15 минут. Затем закройте ее крышкой и дайте настояться около пяти минут.

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