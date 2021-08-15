Нужно ли мыть арбуз и дыню с мылом - ответ диетолога

Арбузы и дыни нужно обязательно мыть / Фото ua.depositphotos.com

Арбузы и дыни нужно мыть теплой водой с мылом, так как при разрезании существует риск попадания микробов в мякоть, что может привести к кишечной инфекции.

Если же помыть ягоды, то можно обезопасить себя от различных инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, рассказала РИА Новости диетолог Антонина Стародубова.

"Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию", — предупредила диетолог.

Она добавила, что необходимо защищать поверхность бахчевых от загрязнения и от летающих насекомых, которые могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов.

Реклама

"Арбуз и дыню не стоит есть вместе с косточками. Кожура у семян арбуза и особенно дыни очень жесткая, поэтому употребление семян дыни в пищу без очистки от кожуры может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила диетолог.

Как сообщал Главред, нутрициолог Мария Розанова также предупредила об опасности употребления арбузов вместе с семечками. По ее словам, если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий.

Как выбрать арбуз

Эксперты советуют при покупке арбуза обратить внимание на его внешний вид. В частности, наличие белого или желтого пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце.

Если таких пятен два или больше, то это значит, что арбуз специально перемещали и могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Такой арбуз без специальной проверки на содержание нитратов лучше не покупать.