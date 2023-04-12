Нужно ли мешать булгур при варке: 3 неочевидных правила приготовления

В случае с любой крупой есть свои нюансы. Какие-то из них необходимо промывать перед приготовлением, какие-то нельзя мешать. О том, как правильно варить бугур расскажем далее.
Нужно ли мешать булгур при варке - важно знать
Некоторые крупы, как например рис - категорически нельзя мешать во время приготовления. С булгуром своя история. Если вы готовите крупу без предварительного обжаривания, ее нужно готовить под крышкой и совсем нельзя помешивать, чтобы не испортить блюдо.
Нужно ли мыть булгур перед приготовлением - необходимый момент
Как правило, крупы перед приготовлением промывают и делают это довольно часто. Булгур в свою очередь чаще всего этой процедуры не требует, чтобы оставаться рассыпчатым. Гораздо лучше просто обжарить его перед варением. В том случае, если вам всё же необходимо промыть крупу - позаботьтесь о том, чтобы просушить ее перед тем, как варить.
Как варить булгур - основные правила
Для того, чтобы булгур получился насыщенным и вкусным - необходимо придерживаться правильного приготовления этой крупы.
Для начала крупу лучше обжарить около 3 минут в сливочном или растительном масле. Затем залить горячей водой, посолить ее и варить.
На приготовление на маленьком огне под крышкой кастрюли уйдет около 20-30 минут, и помните - не стоит мешать.
Также вам может быть интересно: