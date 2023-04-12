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Нужно ли мешать булгур при варке: 3 неочевидных правила приготовления

Елизавета Бельмас
12 апреля 2023, 13:53 обновлено 12 апреля, 14:03
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Булгур - популярная крупа в украинском рационе. Однако как и со всеми блюдами - необходимо знать, как ее приготовить.
Нужно ли мешать булгур при варке
Нужно ли мешать булгур при варке / коллаж фото instagram alice_in_hell66613/vanocooks

В случае с любой крупой есть свои нюансы. Какие-то из них необходимо промывать перед приготовлением, какие-то нельзя мешать. О том, как правильно варить бугур расскажем далее.

Нужно ли мешать булгур при варке - важно знать

Некоторые крупы, как например рис - категорически нельзя мешать во время приготовления. С булгуром своя история. Если вы готовите крупу без предварительного обжаривания, ее нужно готовить под крышкой и совсем нельзя помешивать, чтобы не испортить блюдо.

Нужно ли мыть булгур перед приготовлением - необходимый момент

Как правило, крупы перед приготовлением промывают и делают это довольно часто. Булгур в свою очередь чаще всего этой процедуры не требует, чтобы оставаться рассыпчатым. Гораздо лучше просто обжарить его перед варением. В том случае, если вам всё же необходимо промыть крупу - позаботьтесь о том, чтобы просушить ее перед тем, как варить.

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Как варить булгур - основные правила

Для того, чтобы булгур получился насыщенным и вкусным - необходимо придерживаться правильного приготовления этой крупы.

Для начала крупу лучше обжарить около 3 минут в сливочном или растительном масле. Затем залить горячей водой, посолить ее и варить.

На приготовление на маленьком огне под крышкой кастрюли уйдет около 20-30 минут, и помните - не стоит мешать.

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