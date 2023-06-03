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Нужно ли чистить мойву перед тем, как жарить: вас удивит неожиданный ответ

Алина Дембицкая
3 июня 2023, 15:25 обновлено 3 июня, 15:34
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Не стоит забывать о таком питательном виде морской рыбы как мойва, ведь она является одной из самых вкусных и очень полезных рыб.
мойва
Можно ли жарить мойву с кишками? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Морская рыба стала незаменимым элементом нашего рациона питания, ведь она богата ненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и белками. Многие хозяйки чаще всего покупают крупную рыбу, ведь она имеет меньше мелких костей, а также ее можно легко почистить. Однако не стоит забывать о таком питательном виде морской рыбы как мойва. Несмотря на то, что она очень маленькая, эта рыба – одна из самых вкусных и очень полезных рыб. Кроме того, мойва привлекает многих еще и тем, что она является более доступной по стоимости.

Из мойвы можно наготовить очень много блюд, ведь ее можно жарить, мариновать, тушить, сушить или вялить. Довольно часто у хозяек может возникнуть вопрос, можно ли жарить мойву с кишками, ведь с такой маленькой рыбой придется долго провозиться, занимаясь ее чисткой. Далее отвечаем на этот спорный вопрос.

Одни хозяйки считают, что мойву не нужно чистить, ведь именно внутренности добавляют этой рыбе особой сочности во время жарки. Однако после приготовления рыбу все-равно придется чистить. Поэтому здесь все зависит от ваших предпочтений, когда лучше чистить мойву – до приготовления или после. Если же вы решили почистить мойву перед приготовлением, чтобы потом наслаждаться непревзойденным вкусом рыбки и не тратить время на ее чистку, то делимся с вами секретом, чтобы вы сделали это правильно.

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Как правильно чистить мойву?

Для начала мойве нужно отрезать голову, плавники и хвост. После этого нужно осторожно распороть брюшко и достать все внутренности. Также не забудьте убрать черную пленку, ведь из-за нее рыба может быть горькой. Если внутри есть икра, то можете ее оставить в рыбе. На этом этапе чистку можно закончить. Однако если вы хотите еще и избавиться от костей, то придется разрезать мойву на две части и достать позвоночник с ребрами. Теперь можно приступать к обжариванию рыбы.

Что делать чтобы не было запаха при жарке мойвы?

Есть один отличный трюк, который поможет избавиться от запаха во время жарки мойвы. Перед тем как обжаривать мойву нужно побрызгать лимонным соком. Именно лимонный сок уберет специфический запах с рыбы.

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