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Нужна только победа: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией

9 октября 2021, 17:22

Команда Александра Петракова попытается одержать первую победу в этом отборе.

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Финляндия — Украина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022 / facebook.com/andriy.pavelko

Сборная Украины по футболу сегодня, 9 октября, проведет матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 против команды Финляндии. Болельщики смогут посмотреть этот матч онлайн, а также по телевидению.

Для того, чтобы не потерять шансы на выход из группы, подопечным Александра Петракова нужно во что бы то ни стало побеждать, поскольку финны являются прямыми конкурентами в борьбе за вторую позицию. Напомним, что первый матч в Киеве завершился вничью 1:1.

Финляндия – Украина: где смотреть матч

В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также транслировать игру будет телеканал "Футбол 1".

Смотреть онлайн Финляндия – Украина можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv. Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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Финляндия – Украина: составы команд

У Александра Петракова есть кадровые проблемы: не помогут сборной Украины травмированные Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский. Но есть и хорошие новости: в обойму вернулись Александр Зубков и Игорь Харатин, а в линии атаки у Петракова будет выбор из трех нападающих: Роман Яремчук, Артем Довбик и Даниил Сикан.

Как сообщает пресс-служба УАФ, на матче ожидается аншлаг: из 30 тысяч мест на Олимпийском стадионе в Хельсинки, для зрителей открыто 90% трибун. Все 29 тысяч билетов уже распроданы. На матче ожидается около 2 тысяч украинских болельщиков, которые живут или работают в Финляндии.

Положение дел в таблице группы D

В то время как сборная Франции практически решила вопрос о выходе на чемпионат мира, борьба за второе место, дающее право бороться в плей-офф квалификации, будет ожесточенной, ведь шансы на продолжение борьбы имеет даже команда Казахстана.

Идеальным раскладом сегодняшнего игрового дня была бы победа Украины над Финляндией и ничья в матче Боснии и Казахстана.

Как Украина сыграла с финнами в первом матче: обзор

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