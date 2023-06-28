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Нужны соль и рис: как легко и просто помыть бутылки изнутри

Сергей Кущ
28 июня 2023, 09:03 обновлено 28 июня, 09:31
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Мы нашли 2 неожиданных способа, которые помогут вам справиться с этой задачей быстро и качественно.
Как помыть бутылки изнутри
Как помыть бутылки изнутри / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пластиковые бутылки - очень полезная посуда, которая всегда выручает, но после использования их не так просто помыть. Особенно изнутри.

Мы нашли 2 неожиданных способа, которые помогут вам справится с этой задачей быстро и качественно.

Как очистить пластиковые бутылки изнутри с помощью риса

Обычный рис может быть чрезвычайно полезен при очистке внутренней части пластиковых бутылок, особенно бутылок неправильной формы.

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  1. Добавьте несколько капель средства для мытья посуды, немного теплой воды и заполните внутреннюю часть бутылки на 1/4 рисом.
  2. Убедитесь, что вы наполняете остальную часть бутылки теплой водой, не оставляя много места внутри.
  3. Энергично встряхивайте бутылку во всех направлениях в течение минуты или двух. Рис проникнет во все закоулки и углы бутылки, до которых не дотянулась бы кисть. Теплая или горячая мыльная вода поможет размягчить любые липкие остатки внутри бутылки.
  4. Вылейте содержимое бутылки, используя сито, чтобы вы могли собрать рис и не дать ему упасть в канализацию, так как это может забить стоки.
  5. Тщательно промойте бутылку чистой водой и повторите этот процесс несколько раз, если считаете это необходимым.
  6. Используйте антибактериальное мыло, чтобы окончательно промыть внутреннюю часть бутылки и удалить все остатки, прежде чем снова использовать бутылку.

Как очистить пластиковые бутылки с помощью соли

  • Добавьте несколько чайных ложек крупной соли внутрь бутылки и наполните бутылку горячей или теплой водой.
  • Покрутите бутылку так, чтобы соль достигла всех концов внутри пластиковой бутылки.
  • Вылейте содержимое бутылки и хорошо промойте ее антибактериальным мылом или капелькой отбеливателя. Убедитесь, что вы хорошо смыли моющее средство, прежде чем снова использовать пластиковую бутылку.

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