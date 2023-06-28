Нужны соль и рис: как легко и просто помыть бутылки изнутри

Мы нашли 2 неожиданных способа, которые помогут вам справиться с этой задачей быстро и качественно.

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Как помыть бутылки изнутри / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пластиковые бутылки - очень полезная посуда, которая всегда выручает, но после использования их не так просто помыть. Особенно изнутри.

Мы нашли 2 неожиданных способа, которые помогут вам справится с этой задачей быстро и качественно.

Как очистить пластиковые бутылки изнутри с помощью риса

Обычный рис может быть чрезвычайно полезен при очистке внутренней части пластиковых бутылок, особенно бутылок неправильной формы.

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Добавьте несколько капель средства для мытья посуды, немного теплой воды и заполните внутреннюю часть бутылки на 1/4 рисом. Убедитесь, что вы наполняете остальную часть бутылки теплой водой, не оставляя много места внутри. Энергично встряхивайте бутылку во всех направлениях в течение минуты или двух. Рис проникнет во все закоулки и углы бутылки, до которых не дотянулась бы кисть. Теплая или горячая мыльная вода поможет размягчить любые липкие остатки внутри бутылки. Вылейте содержимое бутылки, используя сито, чтобы вы могли собрать рис и не дать ему упасть в канализацию, так как это может забить стоки. Тщательно промойте бутылку чистой водой и повторите этот процесс несколько раз, если считаете это необходимым. Используйте антибактериальное мыло, чтобы окончательно промыть внутреннюю часть бутылки и удалить все остатки, прежде чем снова использовать бутылку.

Как очистить пластиковые бутылки с помощью соли

Добавьте несколько чайных ложек крупной соли внутрь бутылки и наполните бутылку горячей или теплой водой.

Покрутите бутылку так, чтобы соль достигла всех концов внутри пластиковой бутылки.

Вылейте содержимое бутылки и хорошо промойте ее антибактериальным мылом или капелькой отбеливателя. Убедитесь, что вы хорошо смыли моющее средство, прежде чем снова использовать пластиковую бутылку.

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