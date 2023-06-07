Нужен картофель и черенок: гениальный способ выращивания красивых роз

В сети набирает популярность идея выращивания цветов из обычного клубня картофеля. При помощи этого несложного в исполнении лайфхака можно успешно разводить цветы, используя минимум ресурсов.
Какие розы можно вырастить в картошке
Для разведения роз черенкованием лучше брать отечественные районированные сорта. Неплохо приживаются розы красных и розовых сортов. Лучше всего для разведения черенками подходят плетистые, карликовые, полиантовые и кустовые розы.
Почему картофель?
Размножение розы с использованием картофеля считается одним из простых методов, особенно для новичков. В этом случае черенки перед посадкой в землю помещаются в клубень, который обеспечивает растения питательными веществами, такими как крахмал, витамины, фитогормоны и влага.
Кроме того, картофель служит защитой для розы от переохлаждения, пересушки, вредителей и болезнетворных организмов. Однако следует иметь в виду, что примерно 15% саженцев с развившейся корневой системой после пересадки в грунт могут не прижиться.
Что понадобится для выращивания розы:
- черенки розы;
- средние картофелины;
- стимулятор роста корневой системы, например, корневин, мед или сок алоэ, разведенные в воде;
- горшок с грунтом;
- банка, пластиковая бутылка или полиэтиленовый пакет.
Как посадить розу в картошку?
- В каждой картофелине удалите глазки и острым предметом сделайте отверстие глубиной 2,5-3 см.
- Со стебля розы нарежьте черенки с 2-3 междоузлиями. Верхний и нижний срезы должны быть не более 1 см от листовых черешков. Также нужно убрать часть листовых пластин, чтобы площадь испарения с них была меньше.
- Окуните нижний конец черенка в укоренитель, а затем воткните в отверстие в картошке так, чтобы нижняя почка оказалась внутри.
- Поместите клубень с побегом в горшок с грунтом, сверху засыпьте землей и полейте водой.
- Накройте черенок банкой или пакетом, чтобы создать тепличные условия . Периодически их нужно снимать, чтобы растения проветривались.
- Примерно через 1-1,5 месяца у розы появятся корешки.
Смотрите видео о том, как нужно ухаживать за розами:
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