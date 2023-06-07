Нужен картофель и черенок: гениальный способ выращивания красивых роз

Такой способ размножения розы считается одним из наиболее простых, особенно для начинающих.

https://news.glavred.info/nuzhen-kartofel-i-cherenok-genialnyy-sposob-vyrashchivaniya-krasivyh-roz-10476121.html Ссылка скопирована

Как вырастить розы в картошке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В сети набирает популярность идея выращивания цветов из обычного клубня картофеля. При помощи этого несложного в исполнении лайфхака можно успешно разводить цветы, используя минимум ресурсов.

Какие розы можно вырастить в картошке

Для разведения роз черенкованием лучше брать отечественные районированные сорта. Неплохо приживаются розы красных и розовых сортов. Лучше всего для разведения черенками подходят плетистые, карликовые, полиантовые и кустовые розы.

Почему картофель?

Размножение розы с использованием картофеля считается одним из простых методов, особенно для новичков. В этом случае черенки перед посадкой в землю помещаются в клубень, который обеспечивает растения питательными веществами, такими как крахмал, витамины, фитогормоны и влага.

Кроме того, картофель служит защитой для розы от переохлаждения, пересушки, вредителей и болезнетворных организмов. Однако следует иметь в виду, что примерно 15% саженцев с развившейся корневой системой после пересадки в грунт могут не прижиться.

Что понадобится для выращивания розы:

черенки розы;

средние картофелины;

стимулятор роста корневой системы, например, корневин, мед или сок алоэ, разведенные в воде;

горшок с грунтом;

банка, пластиковая бутылка или полиэтиленовый пакет.

Как посадить розу в картошку?

В каждой картофелине удалите глазки и острым предметом сделайте отверстие глубиной 2,5-3 см. Со стебля розы нарежьте черенки с 2-3 междоузлиями. Верхний и нижний срезы должны быть не более 1 см от листовых черешков. Также нужно убрать часть листовых пластин, чтобы площадь испарения с них была меньше. Окуните нижний конец черенка в укоренитель, а затем воткните в отверстие в картошке так, чтобы нижняя почка оказалась внутри. Поместите клубень с побегом в горшок с грунтом, сверху засыпьте землей и полейте водой. Накройте черенок банкой или пакетом, чтобы создать тепличные условия . Периодически их нужно снимать, чтобы растения проветривались. Примерно через 1-1,5 месяца у розы появятся корешки.

Смотрите видео о том, как нужно ухаживать за розами:

Вам может быть интересно: