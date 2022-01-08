Нутрициолог рассказала, чем опасен фарш и почему лучше отдавать предпочтение цельным кускам мяса

Некоторым людям мясо кусками употреблять совершенно не рекомендуется.
Многие хозяйки в своих рецептах предпочитают использовать фарш вместо цельных кусков мяса, даже не подозревая, что этот продукт может нанести вред здоровью.
О возможной опасности фарша рассказала нутрициолог Айгуль Фазлыева, сообщает росСМИ.
Специалист утверждает, что в сыром фарше намного больше бактерий, нежели в цельном куске мяса. При этом бактерии продолжают размножаться даже при заморозке фарша, чего не случается с еще непереработанным мясом.
Чем опасен фарш для организма
Организм в большинстве случаев воспринимает эти бактерии и борется с ним с помощью гистамина. Но для того, чтобы справиться с бактериями, гистамина нужно очень много и в этом случае он вызывает аллергические симптомы.
Тогда речь заходит о непереносимости гистамина, которая проявляется дисбактериозом, мигренями, хронической усталостью, крапивницей, расстройствами ЖКТ, депрессией и тревогой.
Если вас постигли такие симптомы, то специалист рекомендует полностью исключить мясо из рациона.
Если без фарша не обойтись, то нутрициолог рекомендует покупать его у проверенного продавца, чтобы быть уверенными в качестве. То есть, в отсутствии добавок, которые зачастую идут "в комплекте" с паразитами.
Сколько мяса и в каком виде можно есть в день
Между тем, эксперт советует ежедневно употреблять около 150 граммов мяса в день и не более. Блюда из фарша лучше готовить на пару или тушить с овощами - делать голубцы и фаршированный перец.
То же самое можно делать и с цельным мясом. Также его можно отваривать для салатов.
Кому нельзя употреблять фарш
Однако все эти предостережения не касаются пожилых людей. Из-за снижения кислотности желудка цельное мясо их ЖКТ усваивает очень сложно. В результате может образоваться рак толстого кишечника.
Напомним, эксперт рассказала, что будет с организмом, если на месяц исключить из рациона сахар.
Также ранее диетолог назвал страшную опасность меда при употреблении в зимнее время года.
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