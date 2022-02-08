Нутрициолог рассказала, чем могут быть опасны для тела помидоры

Нутрициолог рассказала, чем могут быть опасны для тела помидоры6 / УНИАН

Употребление помидоров, содержащих соли тяжелых металлов, может привести к отравлению, появлению камней в почках и коме. Об этом заявила известный ученый-нутрициолог Мария Розанова в интервью порталу "Пятый канал".

Она утверждает, что серьезный вред здоровью могут нанести помидоры, которые были выращены возле дороги или недалеко от химических предприятий растущие вблизи таких мест томаты накапливают в плодах соли тяжелых металлов.

Розанова отдельно отметила, что опасность также представляют незрелые помидоры. По словам нутрициолога, в них содержится ядовитое химическое соединение "соланин". Однако специалист считает маловероятным отравление неспелыми плодами.

"Если, например, представить теоретически, что огромное количество незрелых помидоров переработать для сока, для пасты, то они будут содержать большое количество ядовитой дозы для организма. Тогда можно впасть в кому", – заявила Розанова.

Кроме того, специалист порекомендовала покупать помидоры в проверенных сертифицированных магазинах, употреблять только зрелые плоды, а также тщательно мыть овощи и срезать с них кожицу.

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