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Нутрициолог перечислила самые вредные для печени продукты

8 января 2022, 15:47

Чтобы печень не "страдала", нужно следить за своим питанием.

Нутрициолог перечислила самые вредные для печени продукты / коллаж ua.depositphotos.com

Есть некоторые продукты, которые вредны для печени. При этом они есть практически в каждом холодильнике и многие их употребляют ежедневно. По словам специалистов, от употребления таких продуктов лучше отказаться, иначе опасности не миновать.

В комментарии РИА Новости нутрициолог Елена Михайленко рассказала, что к таким продуктам следует отнести, в частности, сало, сливочное масло, колбасные изделия и жирные сорта мяса.

По ее словам, в этой пище содержится большое количество животного жира, который вреден для здоровья печени.

Также печень "страдает" от употребления большого количества соли. Нутрициолог отметила, что суточная доза соли для взрослого человека не должна превышать пяти граммов. При этом нужно иметь в виду, что довольно много соли содержится, например, в колбасах, мясных копченостях, сосисках, соленых сырах, чипсах и консервированных продуктах.

Отметим, жиры животного происхождения твёрдые и состоят в основном из насыщенных жирных кислот. Их содержат сало (90–92% жира), сливочное масло (72–82%), свинина (до 49%), колбасы (20–40% в зависимости от сорта), сметана (20–30%), сыр (15–30%).

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Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала, что употребление сливочного масла при наличии воспалительных процессов может негативно сказаться на общем состоянии организма.

По ее словам, от продукта также рекомендуется отказаться при аллергии, непереносимости лактозы и аутоиммунных заболеваниях.

Кроме того, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная рассказала, что избыток соли в рационе вреден – как и полный отказ от нее. Дефицит натрия и хлора, входящих в состав этого продукта, может привести к возникновению головных болей, головокружениям, снижению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.

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