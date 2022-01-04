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Нутрициолог объяснила, кому категорически нельзя есть сливочное масло

4 января 2022, 08:56

Если постоянно кушать сливочное масло, волосы станут блестящими и крепкими, кожа – подтянутой и сияющей, а ногти – крепкими. Но употреблять его можно не всем.

сливочное масло
Сливочное масло полезно не всем / Фото pixaby

Сливочное масло – очень полезный продукт, источник многих витаминов. Чтобы не навредить здоровью, употреблять его нужно в меру. Впрочем, в некоторых случаях сливочное масло и вовсе нужно исключить из рациона.

Сливочное масло - польза

Сливочное масло является источником витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Причём некоторые из витаминов (А, D и Е) лучше усваиваются именно вместе с жирами.

Что будет с организмом, если постоянно есть сливочное масло

  • волосы станут блестящими и крепкими, кожа – подтянутой и сияющей, а ногти – крепкими;
  • замедлятся процессы старения;
  • укрепится здоровье сердца и сосудов, так как сливочное масло поднимает уровень "хорошего" холестерина;
  • улучшится пищеварение, ведь в сливочном масле содержатся гликосфинголипиды, которые защищают кишечник от инфекций;
  • улучшится настроение, состояние ЦНС и работа мозга;
  • появится энергия;
  • снизится вероятность грибковых инфекций, так как в масле содержится лауриновая кислота, которая обладает антигрибковыми и антимикробными свойствами.

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Кому нельзя есть сливочное масло

Нутрициолог Алена Степанова рассказала РИА Новости, что употребление сливочного масла при наличии воспалительных процессов может негативно сказаться на общем состоянии организма.

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По ее словам, от продукта также рекомендуется отказаться при аллергии, непереносимости лактозы и аутоиммунных заболеваниях.

Из-за высокого содержания холестерина масло стоит исключить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Людям без перечисленных болезней сливочное масло в умеренных количествах пойдет только на пользу.

Сколько сливочного масла можно есть в день

Допустимая порция сливочного масла для взрослого — 20-30 граммов в день, для ребенка — до десяти граммов.

"Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета", – посоветовала Степанова.

Как сообщал Главред, львиная доля масла на украинских прилавках - фальсификат. Оно разбавлено растительными жирами и другими опасными компонентами. Эксперты объяснили, как отличить подделку.

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