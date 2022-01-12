Нутрициолог назвала топ-4 продукта, которые "убивают" кожу / Cosmetic Northern / Flcikr

Есть как минимум четыре продукта, при регулярном употреблении которых быстро ухудшается состояние кожи. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный нутрициолог Екатерина Маслова.

По ее мнению, в первую очередь нужно исключить сахар. "Он превращает коллагеновые волокна в нашей коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже", — заявила эксперт.

Спиртные напитки обезвоживают кожу, а при злоупотреблении приводят к отекам и проявлению сосудистой сетки на лице.

"Третий враг — глютен: любимые многими булки, багеты и макароны помимо отеков в области щек обещают пигментные пятна и провоцируют развитие розацеа. Ну а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, причем не только на лице, но зачастую на спине и в области декольте", — подытожила Маслова.

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