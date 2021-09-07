Нутрициолог назвала самые здоровые сыры: девять видов

Сыр моцарелла / Фото: Depositphotos

Сыр может быть частью здорового питания. Но некоторые сыры, такие как соленые в банке, содержат много натрия и консервантов, а также содержат очень мало полезных питательных веществ, таких как белок.

Существует множество более полезных сыров, которые могут обеспечить вас необходимыми витаминами и минералами для сбалансированной и не менее вкусной диеты.

"Учитывая, что большинство сыров с высоким содержанием насыщенных жиров и это может повысить уровень плохого холестерина в нашем организме, мы обычно рекомендуем ограничивать количество сыра примерно до 30 граммов в день", - говорит Лиз Вейнанди, магистр здравоохранения Медицинском центре Векснера при Государственном университете Огайо.

Вот самые вкусные для здоровья сыры, пишет Insider.

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1. Обезжиренный сыр моцарелла

Вейнанди говорит, что частично обезжиренный сыр моцарелла имеет меньшее количество насыщенных жиров и натрия по сравнению со многими другими видами сыра: примерно 2,9 грамма насыщенных жиров и 175 миллиграммов натрия в порции в одну унцию. Для сравнения, другой мягкий сыр содержит 4,9 грамма насыщенных жиров - почти вдвое.

Кроме того, моцарелла мягкая, обладает мягким вкусом и универсальна, - говорит Кэти Сигел, консультант по питанию и автор книги Eating Clean Vegetarian Cookbook.

30 грамм частично обезжиренного сыра моцарелла содержит:

Калорийность: 72

Белок: 6,9 г

Натрий: 175 миллиграммов

Углеводы: 0,8 грамма

Насыщенные жиры: 2,9 грамма

Кальций: 222 миллиграмма

2. Сыр фета

По словам Вейнанди, сыр фета традиционно готовят из козьего или овечьего молока. Это полезно для людей с непереносимостью лактозы, потому что в фете не хватает казеина - основного белка в коровьем молоке, который непереносимость лактозы не может легко усваиваться.

Кроме того, Сигель говорит, что фета богата минеральным фосфором, который полезен для здоровья и прочности костей и зубов. Одна унция феты содержит 95,5 мг фосфора, что составляет около 15% от вашей дневной диетической ценности.

30 грамм сыра фета содержит:

Калорийность: 75,1

Белок: 4,0 грамма

Натрий: 323 миллиграмма

Углеводы: 1,1 грамма

Насыщенные жиры: 3,77 грамма

Кальций: 140 миллиграммов

3. Нежирный творог

По словам Вейнанди, хотя творог не так богат кальцием, как некоторые другие сыры, он является отличным источником белка. Это может быть полезно для вегетарианцев, которые не получают белок из других источников, например из мяса.

По словам Вайнанди, выбор варианта с низким содержанием жиров предпочтительнее, если вы следите за своим весом и придерживаетесь здоровой для сердца диеты.

Кроме того, вы можете легко смешать творог и добавить его в другие продукты для повышения уровня белка. Вейнанди говорит, что творог можно добавлять в коктейли, блины или кексы.

100-граммовая порция (около ½ стакана) нежирного творога содержит:

Калорийность: 80

Белок: 11,5 г

Натрий: 407 миллиграммов

Углеводы: 5,3 грамма

Насыщенные жиры: 0,44 грамма

Кальций: 80 миллиграммов

4. Козий сыр

По словам Сигеля, козий сыр - это мягкий сыр с мягким и нейтральным вкусом, который хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными продуктами. Кроме того, она говорит, что в козьем молоке меньше лактозы, чем в коровьем, поэтому оно лучше переносится людьми с непереносимостью лактозы.

30 грамм козьего сыра содержит:

Калорийность: 80,1

Белок: 4 грамма

Натрий: 75 миллиграммов

Углеводы: 4 грамма

Насыщенные жиры: 3,5 грамма

Кальций: 19,9 миллиграмма

5. Сыр рикотта

Сыр рикотта сделан из сывороточного протеина, который содержит аминокислоты, полезные для здоровья и роста мышц.

"Рикотту получают путем нагревания молока до разделения творога и сыворотки, а затем повторного нагрева сыворотки для получения кремообразного зернистого сыра", - говорит Сигель.

100-граммовая порция сыра рикотта содержит:

Калорийность: 97

Белок: 11,29 грамма

Натрий: 242 миллиграмма

Углеводы: 4,84 грамма

Насыщенные жиры: 3,23 грамма

Кальций: 161 миллиграмм

6. Швейцарский сыр

По словам Сигеля, по сравнению с другими сырами в швейцарском сыре меньше натрия, что делает его хорошим выбором для людей с низким содержанием натрия.гипертония или под угрозойсердечное заболевание которые следят за потреблением натрия. Согласно FDA, взрослым следует ограничить потребление натрия до менее 2300 мг в день.

30 грамм швейцарского сыра содержит:

Калорийность: 110

Белок: 9 грамм

Натрий: 45,1 миллиграмма

Углеводы: 0 грамм

Насыщенные жиры: 5 г

Кальций: 300 миллиграммов

7. Сыр чеддер

По словам Сигеля, чеддер обычно выдерживается естественным образом. Это полезно для тех, кто чувствителен к лактозе, поскольку чем дольше выдерживается сыр, тем больше расщепляется оставшаяся лактоза.

Кроме того, чеддер богат кальцием, примерно на 15% от дневной нормы в порции в одну унцию. Кальций необходим для здоровья костей.

30 грамм сыра чеддер содержит:

Калорийность: 120

Белок: 7 грамм

Натрий: 190 миллиграммов

Углеводы: 0 грамм

Насыщенные жиры: 6 грамм

Кальций: 200 миллиграммов

8. Сыр Гауда

Гауда полутвердый, выдержанный, со сладко-ореховым вкусом. По словам Сигеля, его обычно делают из непастеризованного молока, а это значит, что в нем много пробиотиков.

Пробиотики - это тип "хороших" бактерий, которые могут способствовать здоровью кишечника, уравновешивая хорошие и плохие бактерии в кишечнике, что может.

30 грамм сыра гауда содержит:

Калорийность: 101

Белок: 7,06 грамма

Натрий: 232 миллиграмма

Углеводы: 0,63 грамма

Насыщенные жиры: 5 г

Кальций: 198 миллиграммов

9. Сыр пармезан

Пармезан - твердый сыр, который обычно подают на терке с такими блюдами, как паста. Обычно его употребляют очень маленькими порциями, как добавку к еде.

Сигел говорит, что основные преимущества пармезана заключаются в том, что он богат кальцием и белком. Кроме того, небольшое количество сыра пармезан придает много вкуса, так что в конечном итоге вы будете съедать мало калорий для всего вкуса, который вы получаете, - говорит Сигал.

Одна столовая ложка сыра пармезан содержит: