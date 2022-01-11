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Нутрициолог назвала пять каш, которые полезно есть на завтрак

11 января 2022, 18:45

Эти пять каш более полезны для нашего организма.

каша
Какая каша полезнее на завтрак / pixabay

Каша самый полезный продукт для завтрака. Благодаря содержанию углеводов, которые повышают энергию, но при этом не влияют на уровень глюкозы в крови и не откладываются в виде жира.

Нутрициолог Татьяна Титова рассказала, какие каши полезнее всего есть на завтрак.

"Булгур - это зерна молодой пшеницы, которые обработали кипятком, высушили и измельчили. В нем содержится много белка, железа, калия, магния, витаминов группы B и других веществ", - отмечает специалист.

По словам Титовой, булгур крайне необходим организму в особенности в начале процесса старения.

Употребление булгура на постоянной основе улучшает метаболизм, нормализует кровообращение, а также положительно влияет на печень. Булгур стоит запаривать, а не варить.

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"Ржаная крупа полезнее пшеницы и хорошо подходит для правильного питания. К тому же, согласно исследованиям, в ржи идеально сбалансированы аминокислоты", - отмечает нутрициолог.

Помимо этого, как отмечает эксперт, в ней много пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Титова подчеркивает, что готовить ржаную кашу лучше на воде, при желании добавив фрукты или ягоды, а также растительное или топленое сливочное масло.

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"Гречневая каша незаменимый злак для тех, кто переходит на здоровый образ жизни. В составе гречки содержится много белка, клетчатки, витаминов и минералов, а также полиненасыщенных жирных кислот", - отметила она.

Также, как отмечает Титова, антиоксиданты в гречке способствуют замедлению старения. Специалист добавила, что употребление гречневой крупы хорошо сказывается на пищеварительной и нервной системе, а также сердце и сосудах.

"Кукурузная каша богата антиоксидантами, а также содержит глютен, который способствует нормализации веса", - сказала специалист.

Титова заметила, что кукурузная крупа полезна для желудка, желчного пузыря и печени. Кроме того, эксперт отметила, что эта крупа способствует очищению кишечника.

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"Пшено наиболее медленный из углеводов для завтрака. Оно богато витаминами группы B, а регулярное употребление пшена, нормализует жировой обмен, поддерживает правильную работу ЖКТ и положительно сказывается на кишечной микрофлоре", - добавила специалист.

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