Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофе

Зимнее время года вызывают апатию даже у самых жизнерадостных людей. Нутрициологи советуют в такие периоды особенно тщательно следить за своим рационом питания.

По словам специалистов, чтоит больше добавлять продукты, богатые витаминами и минералами.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что витграсс придаст энергии и станет невероятным заменителем кофе.

Чем полезен витграсс

Витграсс, сок ростков пшеницы, содержит огромное количество витаминов: А, Е, С, К, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В8 в Одна порция такого сока заменяет 2 кг овощей и фруктов.

"Сок ростков пшеницы является хорошим источником макро- и микроэлементов. Из ста двух известных полезных минералов витграсс содержит девяносто два из них", - говорит специалист.

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В соке ростков пшеницы содержится 17 аминокислот:

лизин,

изолейцин,

триптофан,

фенилаланин,

а-амино-b-оксимасляная кислота,

валин,

метионин,

аланин,

аргинин,

аспарагиновая кислота,

глутаминовая кислота,

аминоуксусная кислота,

гистидин,

пролин,

серин,

тирозин.

Сок содержит 70% хлорофилла, это очень мощный природный энергетик.

"Хлорофилл считается кровью растений, но он полезен и для крови человека. Хлорофилл качественно улучшает состояние эритроцитов. Более качественные эритроциты могут существенно влиять на общее самочувствие.

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Рост уровня гемоглобина увеличивает циркуляцию кислорода, что повышает заряд сил и улучшает работу клеток всего организма", - добавила она.

Особенности употребления витграсса

Не применяйте железную посуду для приема, в соке много аминокислот, что приводит к окислению продукта (даже из нержавеющей стали).

Выбирайте только качественный сок ростков пшеницы в замороженном виде.

Перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней.

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