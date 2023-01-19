glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

19 января 2023, 09:21
Расскажем, как определить кармическое число и найти прогноз на 2023 год.
Нумерологический гороскоп на 2023
Нумерологический гороскоп на 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Пришел 2023 год и принес свои трудности и достижения. Нумерологический гороскоп всех знаков Зодиака расскажет, что ожидает нас в новом году и предупредит о трудностях, поджидающих за поворотами судьбы.

С нумерологической точки зрения год обещает быть нелегким и непростым, так как его число 7. Нумерологической прогноз на 2023 год по дате рождения поможет определить число кармической задачи и узнать, что же ожидает представителей того или иного числа.

Нумерологический гороскоп: как рассчитать число

Такой гороскоп для всех знаков Зодиака предполагает получение однозначного числа от 1 до 9, по которому и составляется прогноз. Чтобы узнать свое кармическое число нужно сложить все цифры даты и месяца рождения – Ч+Ч+М+М=КЧ. Например, дата рождения 23.07 2+3+0+7=12 1+2=3. Результат 3 и будет кармическим числом, по нему можно узнать прогноз на 2023 год.

Нумерологический гороскоп: число 1

Если в результате сложения получилась единица, это означает, что в наступившем году перед вами откроется много возможностей. В течение периода эти возможности будут только расти и множится. Удастся достичь поставленных целей и получить результаты приложенного труда, вознаграждения за усилия. Для того, чтобы стать обладателем всего перечисленного понадобиться проявить силу воли, терпение и настойчивость. Нумерологический общий гороскоп на 2023 год рекомендует быть настойчивыми, но не забывать о компромиссах и своевременном отступлении. Потери будут, но их восполнят еще большие приобретения.

Нумерологический гороскоп: число 2

2023 год является последним девятым годом в 9-летнем цикле, когда происходит подведение итогов и переосмысление результатов. В новом году вы будете пожинать плоды ранее приложенных усилий. Все, что осталось недоделанным и недосказанным будет завершено. Потери объясняются завершением процессов цикла, в прошлом останется все, что не нужно и бесполезно для грядущих свершений.

Нумерологический гороскоп: число 3

2023 год – новая глава в жизни. Это первый год в 9-летнем цикле, что предполагает радикальные перемены и судьбоносные события. Год принесет с собой много энергии, активности, уверенности в себе, самостоятельных решений и действий. Также общий гороскоп расскажет о смене направления деятельности. У вас появится возможность раскрыться с другой стороны. Вы сможете забросить занятие, которое не приносило удовольствия.

Нумерологический гороскоп: число 4

Представителей этого кармического числа ждет год компромиссов, объединений, сотрудничества и партнерства. Поэтому нумерологический общий гороскоп советует в течение 2023 года создавать семьи, коллективы единомышленников, открывать бизнес и даже рожать детей. Также стоит пересмотреть отношения с близкими людьми, нужно постараться сохранить баланс между их желаниями и своими. Также представители этого числа окажутся перед сложным выбором, вас ждет разнообразие вариантов во всех сферах.

Нумерологический гороскоп: число 5

Для представителей этого числа год обещает быть удачным во всех отношениях. В первую очередь улучшится материальное положение, в делах будет сопутствовать удача. Также в 2023 году представители этого числа раскроются с другой неожиданной стороны, будут развивать свои новые способности, реализовывать креативные и творческие задумки. В этом году нужно реализовать все, что задумывалось 2 года назад. Союзы, созданные ранее и в этом году будут только крепнуть, поэтому этот год – отличный период для создания семьи.

Нумерологический гороскоп: число 6

Общий гороскоп на 2023 год расскажет, каким будет наступивший год для представителей числа 6. Он развеет все иллюзии и заставит смотреть на происходящее более реалистично. Нужно проявить стойкость и терпение, также важно сохранить стойкость мысли и терпение. В течение периода будут происходить неожиданные события, причины и фундамент которых были заложены несколько лет назад. 2023 год – год больших желаний, которые обязательно нужно реализовать.

Нумерологический гороскоп: число 7

Для представителей этого кармического числа год обернется новыми возможностями во многих сферах деятельности и жизни. Это отличное время для знакомств и создания новых связей, как семейных, так и деловых. Вы сможете достичь успеха в учебе и даже получить предложения для посещения обучающих курсов в престижных учебных заведениях, а творческая деятельность принесет успехи. Также наступивший год станет временем инноваций, обновлений и пересмотра целей, развития деятельности в новых направлениях.

Нумерологический общий гороскоп: число 8

Наступивший год станет периодом для радикальных изменений в личной жизни. Отношения будут легко завязываться, легко заканчиваться, чтобы появились новые. При этом препятствия поджидают в сфере обязанностей по отношению к окружающим. Любовь захватит представителей кармического числа 8 с головой, поэтому страдать будут, как родные, так и ваше здоровье. Стоит пересмотреть усилия, прикладываемые для вашего партнера.

Нумерологический общий гороскоп: число 9

Наступивший год станет периодом новых свершений и достижений, духовного и физического очищения. За следующие 12 месяцев произойдет множество событий, которые ранее казались невозможными. Они приведут к трансформации и перерождению. Все, что отжило и отработало свой срок будет уходить в прошлое, чтобы освободить пространство для нового. Общий гороскоп на 2023 по дате рождения говорит, что 2023 год – отличное время для обучения, исследований, сочинительства, чтения и избавления от бесполезных идей.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно:

гороскоп нумерология
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:21

Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

09:11

Война в Украине на пороге кульминации: эксперт спрогнозировал сроки нового наступления РФВидео

08:49

"Это просто какой-то ад": врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедииВидео

08:30

Гороскоп на сегодня 19 января 2023: Тельцам – энергия, свершения, а Девам – выдержка и самообладание

08:22

"Жизнь оккупантов станет очень неудобной": Ходжес намекнул на "бавовну" в Крыму

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:00

День Иоана Предтечи 20 января – чего нельзя ни в коем случае делать, приметы и традиции

07:49

Зубная паста, банановая кожура и еще 7 необычных способов: чем лучше всего чистить сереброВидео

07:40

У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину: "Каждая страна принимает собственное решение"

07:11

Кроме танков Британия предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники

Реклама
07:05

Чем опасна старая картошка: нужно соблюдать 3 правила, чтобы не отравиться

06:48

Танков и ATACAMS не будет: СМИ выяснили, что войдет в новый пакет военной помощи США Украине

06:41

Про "700 тысяч российских войск": в чем нестыковкамнение

05:32

Гороскоп на февраль 2023 года для Овнов: защита небес, прибыль и новые возможностиВидео

05:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

04:10

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продуктВидео

03:25

Виталина Ющенко показала пышное декольте и рельефные мышцы в коротком топе

03:20

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

02:55

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

02:10

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

01:30

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега взволновала новым образомВидео

Реклама
00:52

Все помещение было в огне, детей доставали через окна – мама спасенной девочки в БроварахВидео

00:51

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

00:38

Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих солдат: журналисты узнали, как оккупанты это делаютВидео

18 января, среда
23:28

Шольц готов передать Украине танки Leopard 2, однако есть одно важное условие - СМИВидео

23:10

Какие 3 цветка нужно поставить в квартире, чтобы весь негатив убрать и деньги привлечьВидео

22:35

США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине: без танков, но с БТР Stryker - СМИВидео

22:31

Вся покрыта пятнами: Долина на Мальдивах шокировала внешним видомВидео

22:10

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

21:58

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

21:26

"Уже не первый инцидент": авиаэксперт объяснил, из-за чего мог упасть вертолет в БроварахВидео

21:24

Катастрофа в Броварах: Россия распространяет дикие фейки про трагедиюВидео

21:21

"Мы поймем, выживет ли Украина": Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войнеВидео

21:01

Пошли в садик и не вернулись: катастрофа в Броварах забрала у мужчины сразу жену и дочьВидео

20:42

"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с МонастырскимВидео

20:37

"На завод пойдем работать": российская спортсменка устроила скандал из-за войны в УкраинеВидео

20:24

"ВСУ в 2 км от Кременной": 15 тысяч оккупантов могут попасть в окружение – СнегиревВидео

20:03

"Война замедлилась, РФ готовится к реваншу": Зеленский оценил ситуацию на фронтеВидео

20:02

В Украине ударит невероятная жара и налетит мощнейший ураган: синоптики назвали датуВидео

19:36

Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмыВидео

19:17

"Наступил переломный момент": Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать еще оружия УкраинеВидео

Реклама
19:03

Зеленский назвал последствия трагедии в БроварахВидео

18:48

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсиейВидео

18:39

Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариямВидео

18:37

На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"мнение

18:19

"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

17:10

Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорийВидео

17:07

Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменилисьВидео

16:58

"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

16:27

Восточный гороскоп предсказывает неслыханное богатство 4 знакам: кто вскоре будет купаться в деньгахВидео

16:17

Огромная потеря для Украинымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять