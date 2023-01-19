Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

Расскажем, как определить кармическое число и найти прогноз на 2023 год.

Нумерологический гороскоп на 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Пришел 2023 год и принес свои трудности и достижения. Нумерологический гороскоп всех знаков Зодиака расскажет, что ожидает нас в новом году и предупредит о трудностях, поджидающих за поворотами судьбы.

С нумерологической точки зрения год обещает быть нелегким и непростым, так как его число 7. Нумерологической прогноз на 2023 год по дате рождения поможет определить число кармической задачи и узнать, что же ожидает представителей того или иного числа.

Нумерологический гороскоп: как рассчитать число

Такой гороскоп для всех знаков Зодиака предполагает получение однозначного числа от 1 до 9, по которому и составляется прогноз. Чтобы узнать свое кармическое число нужно сложить все цифры даты и месяца рождения – Ч+Ч+М+М=КЧ. Например, дата рождения 23.07 2+3+0+7=12 1+2=3. Результат 3 и будет кармическим числом, по нему можно узнать прогноз на 2023 год.

Нумерологический гороскоп: число 1

Если в результате сложения получилась единица, это означает, что в наступившем году перед вами откроется много возможностей. В течение периода эти возможности будут только расти и множится. Удастся достичь поставленных целей и получить результаты приложенного труда, вознаграждения за усилия. Для того, чтобы стать обладателем всего перечисленного понадобиться проявить силу воли, терпение и настойчивость. Нумерологический общий гороскоп на 2023 год рекомендует быть настойчивыми, но не забывать о компромиссах и своевременном отступлении. Потери будут, но их восполнят еще большие приобретения.

Нумерологический гороскоп: число 2

2023 год является последним девятым годом в 9-летнем цикле, когда происходит подведение итогов и переосмысление результатов. В новом году вы будете пожинать плоды ранее приложенных усилий. Все, что осталось недоделанным и недосказанным будет завершено. Потери объясняются завершением процессов цикла, в прошлом останется все, что не нужно и бесполезно для грядущих свершений.

Нумерологический гороскоп: число 3

2023 год – новая глава в жизни. Это первый год в 9-летнем цикле, что предполагает радикальные перемены и судьбоносные события. Год принесет с собой много энергии, активности, уверенности в себе, самостоятельных решений и действий. Также общий гороскоп расскажет о смене направления деятельности. У вас появится возможность раскрыться с другой стороны. Вы сможете забросить занятие, которое не приносило удовольствия.

Нумерологический гороскоп: число 4

Представителей этого кармического числа ждет год компромиссов, объединений, сотрудничества и партнерства. Поэтому нумерологический общий гороскоп советует в течение 2023 года создавать семьи, коллективы единомышленников, открывать бизнес и даже рожать детей. Также стоит пересмотреть отношения с близкими людьми, нужно постараться сохранить баланс между их желаниями и своими. Также представители этого числа окажутся перед сложным выбором, вас ждет разнообразие вариантов во всех сферах.

Нумерологический гороскоп: число 5

Для представителей этого числа год обещает быть удачным во всех отношениях. В первую очередь улучшится материальное положение, в делах будет сопутствовать удача. Также в 2023 году представители этого числа раскроются с другой неожиданной стороны, будут развивать свои новые способности, реализовывать креативные и творческие задумки. В этом году нужно реализовать все, что задумывалось 2 года назад. Союзы, созданные ранее и в этом году будут только крепнуть, поэтому этот год – отличный период для создания семьи.

Нумерологический гороскоп: число 6

Общий гороскоп на 2023 год расскажет, каким будет наступивший год для представителей числа 6. Он развеет все иллюзии и заставит смотреть на происходящее более реалистично. Нужно проявить стойкость и терпение, также важно сохранить стойкость мысли и терпение. В течение периода будут происходить неожиданные события, причины и фундамент которых были заложены несколько лет назад. 2023 год – год больших желаний, которые обязательно нужно реализовать.

Нумерологический гороскоп: число 7

Для представителей этого кармического числа год обернется новыми возможностями во многих сферах деятельности и жизни. Это отличное время для знакомств и создания новых связей, как семейных, так и деловых. Вы сможете достичь успеха в учебе и даже получить предложения для посещения обучающих курсов в престижных учебных заведениях, а творческая деятельность принесет успехи. Также наступивший год станет временем инноваций, обновлений и пересмотра целей, развития деятельности в новых направлениях.

Нумерологический общий гороскоп: число 8

Наступивший год станет периодом для радикальных изменений в личной жизни. Отношения будут легко завязываться, легко заканчиваться, чтобы появились новые. При этом препятствия поджидают в сфере обязанностей по отношению к окружающим. Любовь захватит представителей кармического числа 8 с головой, поэтому страдать будут, как родные, так и ваше здоровье. Стоит пересмотреть усилия, прикладываемые для вашего партнера.

Нумерологический общий гороскоп: число 9

Наступивший год станет периодом новых свершений и достижений, духовного и физического очищения. За следующие 12 месяцев произойдет множество событий, которые ранее казались невозможными. Они приведут к трансформации и перерождению. Все, что отжило и отработало свой срок будет уходить в прошлое, чтобы освободить пространство для нового. Общий гороскоп на 2023 по дате рождения говорит, что 2023 год – отличное время для обучения, исследований, сочинительства, чтения и избавления от бесполезных идей.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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