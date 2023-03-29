Нумеролог назвал месяц, когда может завершиться война в Украине

Война страны-агрессора России против Украины может закончиться в июле 2023 года. В этот период может состояться подписание каких-то договоров.
Перед этим, в мае или июне, в России может смениться власть или произойти перестройка сил. Таким прогнозом поделился нумеролог Владислав Грицай, сообщает ТСН.uа.
После перестройки власти в РФ там могут потерять рычаги влияния те люди, которые поддерживают войну.
"Подписание каких-то договоров возможно в июле месяце. Потому что в РФ конец мая, начало июня – период, когда может произойти смена власти или перестройка сил. Это может привести к тому, что люди, которые поддерживают войну, не будут иметь рычагов влияния, как сейчас", – прогнозирует нумеролог.
Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что в апреле 2023 года самым опасным будет один день – 20 апреля. Есть риск гибели большого количества людей. Но напряженными и тревожными будут еще несколько дней до этой даты и несколько – после нее.
Также ранее астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.
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