Перед этим в России может измениться власть или произойти перестройка сил.

Нумеролог назвал месяц, когда может завершиться война в Украине/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, ua.depositphotos.com

Война страны-агрессора России против Украины может закончиться в июле 2023 года. В этот период может состояться подписание каких-то договоров.

Перед этим, в мае или июне, в России может смениться власть или произойти перестройка сил. Таким прогнозом поделился нумеролог Владислав Грицай, сообщает ТСН.uа.

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После перестройки власти в РФ там могут потерять рычаги влияния те люди, которые поддерживают войну.

"Подписание каких-то договоров возможно в июле месяце. Потому что в РФ конец мая, начало июня – период, когда может произойти смена власти или перестройка сил. Это может привести к тому, что люди, которые поддерживают войну, не будут иметь рычагов влияния, как сейчас", – прогнозирует нумеролог.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что в апреле 2023 года самым опасным будет один день – 20 апреля. Есть риск гибели большого количества людей. Но напряженными и тревожными будут еще несколько дней до этой даты и несколько – после нее.

Также ранее астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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