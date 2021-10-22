Новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева: что о нем известно

Верховный суд избрал нового главу / facebook.com/supremecourt

Пленум Верховного Суда избрал нового главу ВС. 98 судей из 169 проголосовали за кандидатуру Всеволода Князева, секретаря Верховной палаты. Он займет эту должность с 1 декабря 2021 года, когда завершится каденция Валентины Данишевской.

"Мы выбираем человека, который поведет за собой всю судебную систему. Глава Верховного Суда должен быть не только сильным судьей, но и менеджером всей судебной системы", – сообщил Князев во время своего выступления. Посмотреть трансляцию заседания можно здесь.

Отмечается, что помимо Князева на должность претендовали судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк, а также судья ВС в составе Кассационного гражданского суда Олег Ткачук. Они получили 49 и 7 голосов соответственно.

Не поддержали ни одного кандидата 9 человек. Еще пять бюллетеней признаны недействительными. Всего голосовали 168 судей, один – отказался.

Что известно о новом главе ВС

Всеволоду Князеву 42 года. Он окончил Николаевский гуманитарный институт и Одесскую юридическую академию. Работал юрисконсультом, преподавателем, адвокатом.

В 2013 году Князев стал судьей Николаевского областного административного суда, с 2015 по 2017 год возглавлял это учреждение.

Судьей Верховного суда и секретарем Палаты ВС он стал в том же 2017 году.

Напомним, сегодняшняя глава Верховного Суда Валентина Данишевская продолжает противостоять судебной реформе. Глава ЦПК Виталий Шабунин уже рассказывал, как судья до того, как выйти на пенсию, пытается "уничтожить важнейшую реформу в стране", чтобы получить хорошую пенсию.

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Блокирование судебной реформы

Ранее сообщалось, что совет судей не смог избрать 3 членов этического совета, который должен оценивать добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. Это привело к блокированию судебной реформы.

Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех". Ранее в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.