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Новорожденную девочку, которую выдали за найденыша на свалке, назвали Машенькой

9 января 2022, 21:43

37-летняя женщина, вызвавшая медиков, сказала им, что нашла ребенка в картонной коробке недалеко от собственного дома и принесла домой.

На Закарпатье ребенка выбросили в мусор

На Закарпатье произошла жуткая история - женщина позвонила в скорую помощь и рассказала о том, что нашла новорожденного ребенка в мусорке, сообщает ТСН.

Медики, которые прибыли на вызов вместе с копами, заметили, что женщина нервничает, а в показаниях путается. В конце концов призналась — историю придумала, чтобы скрыть беременность 16-летней дочери, потому что боялась осуждения соседей.

Фельдшерка Яна Бровди до сих пор в шоке от предыдущей рабочей смены. Женщина ехала к новорожденному ребенку, который якобы был найден на свалке.

"Мы пришли к ним по вызову, ребенок уже был одет… ползунки, памперс, все было на нем", — рассказывает фельдшер.

37-летняя женщина, вызвавшая медиков, сказала им, что нашла ребенка в картонной коробке недалеко от собственного дома и принесла домой.

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"Говорю, я слышала, что ваша дочь была беременна, а мама говорит, это не правда. Потом пришла полиция, начали спрашивать, но она ничего… молчала", — добавляет Яна Бровдий.

Через два часа расспросов все же призналась, что историю с помойкой придумала, а на самом деле она бабушка новорожденного ребенка, но беременность 16-летней дочери считала позором. Соседи же, как это обычно бывает, знали обо всем.

"Эта вторая соседка моя говорит: "Ирина, да сколько уже носит?" Все говорят "беременная", а постоянно скрывается", – рассказывает соседка.

Сейчас 16-летняя роженица вместе с ребенком в роддоме Иршавской больницы, сюда наведывается и 22-летний отец младенца. Но встретиться с молодой мамой лично журналистам не разрешили, потому что новоиспеченная бабушка категорически против.

Мама вместе с ребенком чувствуют себя хорошо.

"На учете эта роженица не состояла, ничего о ней неизвестно было, что она беременна. Мать это скрывала. Родила она дома ребенка живого, доношенного весом 2 кг 550 грамм", — говорит акушер-гинеколог Антон Горзов.

Своего младенца молодая мать назвала Машенькой. Будет ли ребенок с ней, или попадет в дом малыша, этот вопрос будет решать служба по делам детей. В полиции открыли уголовное производство. Речь идет о сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Молодому отцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, жительница Волынской области родила ребенка в новогоднюю ночь под стенами роддома. Она ждала в автомобиле возле роддома, пока муж бегал и искал акушера. В итоге роды прямо в машине принимали 15-летний сын женщины и случайная прохожая, которая оказалась врачом-интерном.

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