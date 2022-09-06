Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Новолуние в сентябре 2022 / ua.depositphotos.com/

В первом месяце осени Луна войдет в новый цикл 26 сентября в 00:54 по киевскому времени. Новолуние в сентябре 2022 пройдет в созвездии Весов.

Первые лунные сутки в конце сентября стартуют в период ретроградного Меркурия (9 сентября – 2 октября), В этот день лучше не начинать нового и сосредоточиться на текущих обязанностях, довести до конца начатое или вернуться к делам, запланированным ранее.

Новолуние в Весах – время обратить внимание на взаимоотношения с окружающими. Благоприятно улаживать старые конфликты и налаживать утерянные связи. Хороший период, чтобы распрощаться с отношениями, которые мешают двигаться вперед, расставить все точки над и. Весь последующий месяц на пути могут встречаться люди, которые могут научить чему-то важному, общение с ними станет ценным опытом и поможет найти гармонию. Через других людей можно разобраться в себе и осознать проблемы, которые могут усложнять жизнь. Хороший период для начала новых отношений, романтики и любви.

Новолуние 26 сентября 2022 – что можно делать

Новолуние в сентябре призывает отложить новые начинания и обратить внимание на незаконченные дела. В этот день принесет пользу и долгосрочное планирование, записывайте свои мысли и цели. Хороший день для проработки старых обид, избавившись от негатива, вы откроете дорогу к позитивным изменениям уже в следующем месяце.

Это момент, когда нужно проанализировать ваши отношения с партнером. Стоит поговорить по душам со своей второй половинкой. Это поможет разобраться со своими истинными чувствами и желаниями и решить назревающие проблемы. Не принимайте никаких поспешных решений на эмоциях, дайте себе время подумать. Избегайте конфликтов и разногласий, они могут запрограммировать негативные установки на месяц вперед.

Прислушивайтесь к сигналам организма. Массаж, расслабляющие ванны или любимое занятие помогут восстановить внутреннюю гармонию.

Что нельзя делать в Новолуние:

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

начинать новое;

одалживать и давать в долг;

проводить хирургические операции и процедуры красоты;

злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.

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