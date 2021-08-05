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Новолуние в августе 2021: когда, что нельзя делать и как провести этот день

5 августа 2021, 11:16

Молодая Луна во Льве благоволит решительным и деятельным людям

Новолуние в августе 2021
Новолуние в августе 2021 / worldluxrealty.com

Последнее летнее новолуние произойдет в воскресенье, 8 августа. Что обещает этот день и как отразится на благополучии, разбирался Главред.

Обновление лунного цикла произойдет в воскресение. Этот день благоприятный для новых начинаний, они увенчаются успехом. 8 августа идеальные сутки, чтобы начать жизнь с чистого листа и четко распланировать все важные события. В этот период можно просить у неба воплощения самых заветных просьб.

О том, какое природное явление ожидает нас в средине августа и как правильно загадать желание, читайте в нашем материале.

Новолуние в августе 2021: что можно делать

Новолуние произойдет 8 августа в 16:51 в созвездии Льва. Такое положение небесного светила свидетельствует о том, что наступило время активных действий. Нерешительность и лень придется отложить на потом. Получение новых знаний или смена привычного хобби – стоит попробовать, возможно, они подскажут правильное направление.

День новолуния особенно благоволит экстравертам. Их природные обаяние и харизма усилятся и откроются все двери. Главное, не упустить подвернувшиеся возможности. Возможны новые знакомства, которые окажутся полезными. Расскажите миру о своих грандиозных планах, ваши единомышленники помогут воплотить их в жизнь.

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В этот день необходимо максимально расслабиться и отдохнуть. Полезны дела, которые приносят удовольствие и развлечения и совершение необходимых покупок. Также можно затеять генеральную уборку.

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Луна во Льве также предвещает неожиданные любовные приключения. Отношения, которые начались в новолуние, будут развиваться стремительно. Романтические свидания имеют все шансы закончиться хеппиендом.

Новолуние что делать
Новолуние 8 августа / hochu.ua

8 августа – время говорить комплименты и держать эмоции в узде. Не стоит вступать в перепалки. Интуиция особо сильна – она подскажет чего стоит избегать.

Новолуние 8 августа 2021: что нельзя делать

В этот день лучше воздержаться от риска любого рода, азартных игр и крупных денежных операций. Кроме того, в новолуние стоит избегать:

  • конфликтов;
  • медицинского вмешательства;
  • переедания;
  • работы в саду или огороде;
  • крупных покупок;
  • занятий экстремальными видами спорта.
новолуние 2021
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