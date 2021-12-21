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Новогодние песни слушать онлайн: зажигательная и душевная музыка на Новый год 2022

21 декабря 2021, 22:06

22 самые лучшие новогодние песни на Новый год 2022.

Новогодние песни 2022 / pixabay.com

В канун новогодне-рождественских праздников каждая мелочь приятна и приносит атмосферу волшебства.

Конечно же, тут не обойтись без музыки, которая даже из будня может сделать праздник.

Главред собрал подборку самых красивых песен на Новый год и Рождество Они помогут вам еще больше ощутить приближение чудного момента и насладиться им в полной мере.

20 самых легендарных новогодних песен

1. АBBA - Happy New Year

Это ежегодный фаворит всех радиоприемников во время новогодних каникул. Нетленный хит шведской четверки ABBA всегда радует тех, кто встречает Новый год. Однако мало кто знает, что рабочее название песни было "Папочка, не пей много на Рождество".

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2. Ансамбль "Пламя" — Снег кружится

Этот шлягер не смогло затмить бесконечное множество кавер-версий. Хит прошлого века и сегодня радует всех.

3.Jim Croce - It Doesn'T Have To Be That Way

Слоган песни - "Все должно было случиться иначе, ведь в этот день мы должны быть вместе", поет Джим Кросс для тех, кто встречает новогодние каникулы в одиночестве.

4. Жанна Агузарова - А снег идет

Песня Майи Кристаллинской стала хитом и в исполнении Жанны Агузаровой. Этот шлягер был написан в 1961 году для фильма Карьера Димы Горина.

5. Frank Sinatra - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Идея песни появилась у монарха американской музыки в 1945 году. Интересно, что написал он новогодний хит жарким июльским днем.

6. Эдуард Хиль - Зима

Песня долгое время могла и не пробиться на телевидение и радио, так как советские редакторы считали ее слишком простенькой, но она все-таки добилась своего.

7. Celine Dion - Christmas Eve

Кроме Титаника, Селин прославилась и новогодней песней, которая также может послужить мелодией для "белого танца".

8. БИ-2 - Рождество

Романтичный и грустный трек просто пробирает ледяными мурашками даже . самого ярого ненавистника рока.

9. George Michael и Wham! - Last Christmas

Соперник треком ABBA о неразделенной любви Джорджа Майкла был написан после футбольного матча.

10. ВИА "Добры молодцы" - Песня о снежинке

Оля Рождественская из "Чародеев" настолько чувственно исполнила эту песню, что она стала неотъемлемой частью Нового года меломанов.

11. Roxette - Christmas for The Broken-Hearted

Песня из фильма Красотка шведского коллектива Roxette тоже в списке фаворитов рождественской музыки.

12. Валентина Толкунова - Кабы не было зимы

Мультики про "Простоквашино" - это культ. И без их знаменитой песни не обходится ни один Новый год.

13. Joss Stone feat. Mick Jagger - Lonely Without You (This Christmas)

Заводной дуэт невероятно поет о приближении самого главного праздника - Рождества.

14. Лариса Долина - Три белых коня

Еще одна культовая новогодняя композиция из советских времен, которую никогда не разлюбят слушатели.

15. Elvis Presley - Blue Christmas

Еще в 1949 году ее чудесно исполнил кантри-певец Эрнест Табб. Но и Элвис перепел неплохо.

16. Нина Бродская - Звенит январская вьюга

Какой Новый год без советских комедий и, конечно же, вьюги.

17. Queen - Thank God It's Christmas

Поначалу песня не имела феноменального успеха, но все-таки стала хитом Нового года.

18. Алла Пугачева - Мне нравится…

Символы Нового года - елка, мандарины, оливье и, конечно же, Ирония судьбы. А там знаменитая песня Нади, которую она трогательно "спела" Жене. Но не забываем, что исполнила ее все-таки Примадонна.

19. Chris Rea – Driving Home For Christmas

Крис Ри поет очень длинную и неторопливую историю о поездке домой, чтобы отпраздновать Рождество с семьей. Но вокруг то измена, то засада.

20. Алсу — Зимний сон

Трогательная песня, которую самое то слушать в клетчатом пледе у камина с чашкой горячего шоколада в руках и наслаждаться полетом снежинок за окном.

21. Антитіла - Новорічна

Это самая первая новогодняя песня известной украинской группы, которая стала звоночком для встречи праздника.

22. ТІК - Новорічна

И, конечно же, у украинцев Новый год не обходится без искренних пожеланий зажигательной группы ТІК, которая переносит в праздничную семейную атмосферу.

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