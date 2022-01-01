Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

В Луцке женщина родила под роддомом / Фото: pixabay.com

В Луцке возле перинатального центра в микроавтобусе родила женщина. Роды у нее приняла прохожая, оказавшаяся интерном, сообщает местное издание Вестник-К.

Событие случилось 31 декабря около двух часов дня. Ребенок появился на свет в бусе, который подъехал к роддому. А роды приняла интерн, вышедшая из заведения.

"Мужчина бегает в панике, не знает куда обратиться, потому что жена уже рожает. В то время из больницы вышла девушка и направлялась к дороге. Услышав, как кричит женщина из буса, она на ходу отдала мне сумку и куртку и со словами, что она интерн, побежала к машине. И здесь новогоднее чудо, родился мальчик", - рассказала очевидица.

Читайте такжеВспомнила о дочке через 3 месяца: украинка требует вернуть ребенка, которого бросила в роддоме

Ранее сообщалось, что в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки. Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

Также в частном роддоме в Киеве произошла трагедия – погибла новорожденная девочка. Судмедэкспертиза установила, что врач невовремя назначил кесарево сечение, и ребенок задохнулся. Женщина говорит, что ее живот разрывался от боли, но медики отвечали, что все "хорошо".

Читайте также: