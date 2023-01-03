Новая вспышка военного конфликта: астролог составила гороскоп для Украины на 2023 год

Предстоящий год Кролика, по заданному курсу, несет большие изменения для мира и Украины.

Гороскоп для Украины / pixabay

Новый 2023 год принесет миру немало изменений. Как отмечает в своем прогнозе астролог Ангелина Вакулина, 2023 год - это "серединка" между прошлым и будущим.

"Год, который будет создавать во многом более понятную картинку мира. Прогресс будет удивлять. Стоит ожидать новые разработки, исследования, внедрение новых технологий. Вместе с тем, возможна новая вспышка массового заболевания. Очень похожая на предыдущую. Здоровье будет крайне важным, так-как эти два года были проверочными", - отметила Вакулина.

Война и бунты

"Год Кролика - год заговорщиков и шпионов. Их повылавливают не мало. Будут таковые, и в органах власти, и среди людей. В других странах будут продолжаться беспорядки, бунты, восстания. Военные конфликты будут вспыхивать. Обстановка, скорее всего, будет нестабильной", - прогнозирует астролог.

Также она отмечает, что будут создаваться новые союзы в мире, а какие-то рушиться.

"Год прекрасен для обучения, для гибкости, позитивного настроя, готовности к компромиссу. Кролик хитер и быстр. Не стремитесь к долгой раскачке, но и не опережайте события. Предстоящий год, по заданному курсу, несет изменения", - отмечает специалист.

Также астролог предупредила, что в 2023 году стоит ожидать изменения климата.

"Ожидаем изменения климата, изменения в верхушке власти, изменения в сфере здравоохранения и банковской. Катаклизмы природы, к сожалению, продолжаться. Военные действия всегда откликаются в природе. Вместе с тем, 2023 год мощного развития. Нас ожидает мощный год", - сказала астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: