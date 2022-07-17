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Новая работа, неожиданные деньги и большое счастье: 3 знакам зодиака невероятно повезет в августе

17 июля 2022, 19:25

Трем знакам зодиака судьбва преподнесет щерые подарки.

Гороскоп август 2022
Гороскоп на август 2022 / depositphotos.com/

Три знака зодиака в последнем месяце лета не будут сетовать на судьбу. Неприятности и проблемы обойдут их стороной, у них получиться добиться успеха в любом деле.

О том, кто из представителей зодиакального круга в конце лета сможет встретить любовь, а кто станет удачливым в карьере, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые в последние дни лета смогут поймать удачу за хвост. У них все будет складываться наилучшим образом.

Овен

Ваше рвение и целеустремленность в профессиональной деятельности будут замечены и принесут свои плоды. Амбициозным Овнам удача поможет подняться выше по карьерной лестнице. Вам могут поручить интересный проект, который принесет хорошую прибыль. Новая должность повлечет за собой увеличение доходов, материальное положение позволит побаловать себя крупными покупками. Однако вам стоит беречь здоровье, в зоне риска – сердечно-сосудистая система.

Телец

Последний месяц лета преподнесет Тельцам щедрые подарки и может повернуть вашу жизнь на 360 градусов. Новое место работы с лучшими условиями труда и даже переезд. Разумный риск принесет вам большую удачу. Чем больше усилий вы приложите для достижения задуманного, тем больше возможностей того, что ваши заветные мечты сбудутся. Не исключены солидные денежные поступления из неожиданного источника.

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Стрелец

Весь фокус внимания Стрельцов будет сосредоточен на работе. Ваши профессиональные достижения не останутся незамеченными, премия или повышение зарплаты станут достойной наградой. Не исключено, что деньги начнет приносить любимое хобби. Свободные представители огненного знака могут приготовиться к приятным изменениям в личной жизни – вас ждет судьбоносная встреча и большая любовь.

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