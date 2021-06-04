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Новая почта запустила обновленный трекинг отправлений: как им пользоваться

4 июня 2021, 17:47

Теперь гораздо больше функций можно будет сделать без обращений в контакт-центр.

Новая Почта
"Новая почта" представила новый трекинг / Униан

Компания "Новая почта", предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне. Как передает AIN.UA, теперь гораздо больше функций можно будет сделать без обращений в контакт-центр.

Из главных изменений – клиенты могут теперь самостоятельно управлять своей доставкой. Например, можно продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождение посылки.

Функции нового трекинга

  • вы можете узнать, где конкретно ваша посылка – трекинг покажет местоположение на карте;
  • проложить маршрут до конкретного отделения и сразу увидеть график его работы;
  • открыть полную информацию по отправлению: ФИО и контакты отправителя/получателя, описание содержимого, стоимость, сведения по оплатам и т.п.;
  • оплатить отправление полностью или частично – например, только за доставку или за наложенный платеж – а также увидеть, из чего состоит счет (доставка, стоимость товара, комиссия за наложку, денежный перевод);
  • оформить переадресацию (это бывает полезно, если вы, например, не дождались посылку, уехали в отпуск и хотите получить ее там);
  • вернуть отправителю;
  • продлить срок хранения (доступна только в новом трекинге, в мобильном приложении этой функции нет);
  • перенести доставку;
  • отказаться от получения.
  • "Новая почта" запустила новый трекинг посылок
    "Новая почта" запустила новый трекинг посылок AIN.UA
  • "Новая почта" запустила новый трекинг посылок
    "Новая почта" запустила новый трекинг посылок AIN.UA
  • "Новая почта" запустила новый трекинг посылок
    "Новая почта" запустила новый трекинг посылок AIN.UA
  • "Новая почта" запустила новый трекинг посылок
    "Новая почта" запустила новый трекинг посылок AIN.UA
  • "Новая почта" запустила новый трекинг посылок
    "Новая почта" запустила новый трекинг посылок AIN.UA
  • "Новая почта" запустила новый трекинг посылок
    "Новая почта" запустила новый трекинг посылок AIN.UA

Платежи и через мобильное приложение и через сайт осуществляются через собственную платежную систему "Новапей". К ней можно подключить карту любого банка или кошелек masterpass.

Раньше большинство этих функций были доступны только в мобильном приложении. Незарегистрированным пользователям приходилось звонить на горячую линию или идти в отделение, чтобы выполнить хотя бы одну из этих функций. Теперь новый инструмент облегчает пользование и доступен как для пользователей ПК, так и в адаптированной мобильной версии сайта.

Со временем обещают добавить и другие возможности. В частности можно будет сменить получателя (чтобы кому-то другому разрешили забрать посылку вместо вас) или заказать доставку на этаж.

Как пользоваться

Что примечательно, компания пока не добавила новый трекинг на сайт – сейчас он открывается только по специальной ссылке, которая есть в конце каждого сообщения.

Как открыть трекинг / AIN.UA

По-другому на него не попасть. В "Нова пошта" обещают запустить трекинг на сайте, как только будут запущены все функции.

В ноябре 2020-го "Новая Почта" запустила новый способ оплаты в отделениях – с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку. При этом все другие способы оплаты остаются действительными: можно платить как наличными, так и с помощью карты или онлайн в приложении.

Новая почта
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