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Новая оптическая иллюзия настолько сильна, что только 2% людей могут видеть скрытое изображение

27 марта 2023, 17:23
Только те, у кого есть "исключительные навыки", могут обнаружить человека, прячущегося за 6 секунд.
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / Олег Шуляк

Оптическая иллюзия, поставила людей в тупик. Как говорит украинский художник Олег Шуляк, ее могут разгадать только два процента людей.

У оптических иллюзий есть убедительный способ проверить наш мозг некоторыми поистине умопомрачительными способами, и хотя некоторые из них могут показаться невозможными, соревновательная полоса у многих не успокоится, пока головоломка не будет решена.

Обновлённое изображение, созданное украинским художником Олегом Шуляком, представляет собой несколько обычный эскиз, на котором изображена женщина с распущенными волосами, пишет Daily Star.

видео дня

На картинке художник изобразил четырех женщин, но люди считают, что найти их практически невозможно.

Сможете ли вы найти четыре спрятанных предмета на рисунке?

Тест по картинке
Тест по картинке / Олег Шуляк

Олег утверждает, что нарисовал "символическую композицию", чтобы "улучшить популярную тему" ​​оптических иллюзий.

Вторую женщину можно увидеть на правой руке женщины возле ее щеки. Сначала вы приняли ее за мобильный телефон.

Однако поиск третьей дамы требует больше усилий. Только те, у кого есть "исключительные навыки", могут обнаружить человека, прячущегося за 6 секунд.

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