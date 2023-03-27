Новая оптическая иллюзия настолько сильна, что только 2% людей могут видеть скрытое изображение

Только те, у кого есть "исключительные навыки", могут обнаружить человека, прячущегося за 6 секунд.

Оптическая иллюзия / Олег Шуляк

Оптическая иллюзия, поставила людей в тупик. Как говорит украинский художник Олег Шуляк, ее могут разгадать только два процента людей.

У оптических иллюзий есть убедительный способ проверить наш мозг некоторыми поистине умопомрачительными способами, и хотя некоторые из них могут показаться невозможными, соревновательная полоса у многих не успокоится, пока головоломка не будет решена.

Обновлённое изображение, созданное украинским художником Олегом Шуляком, представляет собой несколько обычный эскиз, на котором изображена женщина с распущенными волосами, пишет Daily Star.

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На картинке художник изобразил четырех женщин, но люди считают, что найти их практически невозможно.

Сможете ли вы найти четыре спрятанных предмета на рисунке?

Тест по картинке / Олег Шуляк

Олег утверждает, что нарисовал "символическую композицию", чтобы "улучшить популярную тему" ​​оптических иллюзий.

Вторую женщину можно увидеть на правой руке женщины возле ее щеки. Сначала вы приняли ее за мобильный телефон.

Однако поиск третьей дамы требует больше усилий. Только те, у кого есть "исключительные навыки", могут обнаружить человека, прячущегося за 6 секунд.

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