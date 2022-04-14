Нормально ли не хотеть никого видеть: психолог дала ответ

Часто в стрессе человеку хочется побыть одному / http://mygazeta.com

На фоне тревожных событий или пережитых стрессовых ситуаций у человека может возникать желание самоизолироваться от общества, уединиться, избегать живого общения с людьми.

Об этом на Телеграмм канале "Психологічна допомога" говорит психолог Галина Волошина.

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По ее словам, стресс – это защитная реакция нашего организма на внешние раздражители. Каждый человек индивидуален, и стресс переживает каждый по-разному. Социальное изолирование может свидетельствовать об эмоциональном истощении, в ответ на определенное стрессовое событие.

Во время долгого пребывания в эмоциональном напряжении наш организм нуждается в подзарядке (восстановлении), и для некоторых людей это может быть ограничением общения на некоторое время.

В современных реалиях любая наша реакция на стресс является нормой, поскольку все мы сейчас переживаем ненормальные события.

Что делать?

Старайтесь по возможности больше находиться на свежем воздухе; нормализовать свой сон и распорядок дня;

Делать то, что доставляет удовольствие;

Употреблять полезную и богатую витаминами пищу.

Однако, если такое состояние (отсутствие желания общаться с людьми) продолжается от недели и больше, то лучше обратиться к специалисту за помощью.